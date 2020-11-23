Fozcast
Oud-ploeggenoot onthult: "Henderson deed dan alsof hij me niet kende"
Meldingen
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Fred Grim

'Fred Grim werd betrapt in de kroeg': "Zijn ze nu nog moe van"

0
Wesley Sneijder

'Sneijder gelinkt aan Ajax': "Het liefst als technisch directeur"

0
John Heitinga

Ruim week na ontslag komt Ajax met pijnlijk bericht naar Heitinga

0
Laatste nieuws
Ronald Koeman

Koeman weer gevraagd naar toekomst: "Bijzonder ongeloofwaardig"

0
Andries Jonker

Andries Jonker genoemd voor Ajax: "Dan wordt hij de nieuwe trainer"

0
Rafael van der Vaart

Van der Vaart kritisch op Ajax-opleiding: "Weer zo’n knakworst"

0
Johan Derksen

Derksen: "Intern bij Ajax vinden ze hem een geweldige flapdrol"

0
Kees Smit baalt

Smit wees Ajax af: "Na de vierde training niet meer gekomen"

0
Rafael van der Vaart

Rafael van der Vaart wordt plots uitgelicht nieuws in Portugal

0
Frenkie de Jong bij FC Barcelona

'Frenkie de Jong kan oud-Ajacied verwelkomen bij FC Barcelona'

0
Brian Brobbey scoort tegen Arsenal

'Ajax loopt miljoenen mis; Sunderland op zoek naar nieuwe spits'

0
Mika Godts tegen FC Utrecht

Enig begrip voor Godts in België: "Hij heeft een historie met..."

0
Robin van Cruijsen

Ajax-jeugdproduct onthult: "Feyenoord heeft zich nog niet gemeld"

0
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Jinairo Johnson

Ajacied trefzeker bij nipte overwinning Oranje Onder 19

0
Feyenoorder in Amsterdam flink mishandeld

VIDEO | Man met Feyenoord-shirt in Amsterdam in rolstoel gemept

0
Wout Weghorst

Weghorst krijgt veer in zijn reet: "Maakt er gewoon 15 tot 20"

0
Wim Kieft

Wim Kieft snapt niks van Ajacied: "Soms vind ik hem zó blind"

0
Rene van der Gijp en Johan Derksen

Gijp en Derksen lachen om Ajacied: "Hij is zó vol van zichzelf"

0
Alex Kroes en Marijn Beuker

"Marijn Beuker stond gewoon de AZ-opleiding naar Ajax te kopiëren"

0
John Heitinga

Even Tot Hier gaat viraal door Ajax-liedje: "Hij was zo slecht"

0
Bekijk meer video’s
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 12 23 31
2 Feyenoord 12 19 28
3 AZ 12 7 24
4 Ajax 12 5 20
5 FC Utrecht 12 6 19
6 FC Groningen 12 0 19
7 NEC Nijmegen 12 9 18
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd