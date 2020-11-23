'Fred Grim werd betrapt in de kroeg': "Zijn ze nu nog moe van"
'Sneijder gelinkt aan Ajax': "Het liefst als technisch directeur"
Ruim week na ontslag komt Ajax met pijnlijk bericht naar Heitinga
Laatste nieuws
Koeman weer gevraagd naar toekomst: "Bijzonder ongeloofwaardig"
Andries Jonker genoemd voor Ajax: "Dan wordt hij de nieuwe trainer"
Van der Vaart kritisch op Ajax-opleiding: "Weer zo’n knakworst"
Derksen: "Intern bij Ajax vinden ze hem een geweldige flapdrol"
Smit wees Ajax af: "Na de vierde training niet meer gekomen"
Rafael van der Vaart wordt plots uitgelicht nieuws in Portugal
'Frenkie de Jong kan oud-Ajacied verwelkomen bij FC Barcelona'
'Ajax loopt miljoenen mis; Sunderland op zoek naar nieuwe spits'
Enig begrip voor Godts in België: "Hij heeft een historie met..."
Ajax-jeugdproduct onthult: "Feyenoord heeft zich nog niet gemeld"
Meer nieuws
Kritiek op Haller: "Stoppen met dat niet willen juichen tegen Ajax"
'Ajax-nieuweling maakt zeer positieve indruk op spelersgroep'
Ex-Ajacied Kluivert geblesseerd en mist thuisduel tegen Litouwen
Ajax volgende maand door ruim 1400 fans gesteund tegen Qarabag
Van der Vaart over Estavana Polman: "Dan floept het er al uit"
Oud-ploeggenoot onthult: "Henderson deed dan alsof hij me niet kende"
'Ex-Feyenoorder kan Ajax-speler gaan concurreren in Engeland'
Van der Vaart over eigen carrière: "Cruijff vond het domme keuze"
Ajax krijgt nieuwe trainer getipt: "Dat hebben de spelers nodig"
Gijp en Derksen prijzen oud-Ajacied: "Ontzettend aardige jongen!"
Ouder nieuws
Ajax krijgt beurs-advies: "Dat is het allerlaatste wat je wilt"
Van der Veen genoot bij Ajax: "Als voetballer was hij al ver"
Van Dijk wil in ArenA knallen: "Moeten het afmaken in Amsterdam"
Tijani Babangida na heftig familiedrama: "God plant alles..."
Van der Vaart beseft: "Soms is dat een voordeel, soms een nadeel"
Nijland hard voor Ajax: "Ze plaatsen hun ego boven clubbelang"
Ajacied trefzeker bij nipte overwinning Oranje Onder 19
Derksen hard: "Bij Ajax vinden ze hem een geweldige flapdrol"
Aandeelhoudersvergadering Ajax: 'Bestuurder beticht van lariekoek'
Video’s