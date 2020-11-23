Kick-off
Verweij: "Wáárom gaat ESPN nu ook journalistje proberen te spelen?"
John Heitinga

Ismael Baouf

'Ajax laat oog vallen op talentvol Marokkaans jeugdinternational'

Kenneth Taylor

UEFA geeft uitsluitsel: lengte schorsing Taylor bekend gemaakt

Bendegúz Kovács

Kovács ging weg bij Ajax: "Zeiden dat ik geen kans meer kreeg"

Spelers van Ajax bedanken de fans

Hoogeveen door in beker: "Ajax wil je misschien niet tegenkomen"

Een VAR-check bij Ajax

IFAB wil VAR meer macht geven en strengere regels tegen tijdrekken

André Onana

'André Onana heeft in Turkije nu al een opmerkelijke bijnaam'

Robin Veldman

SC Heerenveen voorzichtig met Ajax-huurling: "Stemmen alles af"

Steven Bergwijn en Quincy Promes

Bergwijn en Promes samen verder als muzikant: "Black Rarri truck"

John Heitinga

'Heitinga kon vertrekken naar ander land': "Club in Scandinavië"

Kenny Tete

Tete lyrisch over Ajax-mislukkeling: "Hij ontwikkelt zich bizar"

Robert Maaskant

Robert Maaskant denkt na over Ajax: "Gebeurt onder de radar"

John Heitinga

Robert Maaskant

Ismaël Baouf

Ajax krijgt concurrentie in strijd om wereldkampioen: "Topclubs"

Arnold Bruggink naast de dug-out van FC Twente

Bruggink kreeg transferverzoek Ajax op avond vóór crematie moeder

René Wagelaar

René Wagelaar kijkt naar Ajax: "Dat is net de extra kwaliteit"

Gertjan Verbeek

Verbeek haalt uit naar Ajacied: "Hij is overacting en niet echt"

Gertjan Verbeek

Verbeek over Heitinga: "Het is de vraag of hij dat heeft gedaan"

Kenneth Taylor

Kenneth Taylor: "Zijn boos op elkaar geworden in de kleedkamer"

