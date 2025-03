1 Ajax-speler in Elftal van de Week: "Wie blonk er nou echt uit?"

"Jordan Henderson is de organisator bij Ajax, de leider op het veld die de lijnen uitzet", schrijft hij op de website van de Telegraaf. "Die het sein geeft van druk zetten en als het nodig is, sprint hij achteruit tussen zijn twee centrale verdedigers in om te ondersteunen", constateert Mühren.

"Wie blonk er nou écht uit bij Ajax? De winst bij PSV was, zoals vaker dit seizoen, echt een teamprestatie", vervolgt hij na de topper in Eindhoven. "Henderson valt ook niet heel erg op, maar hij is heel erg nuttig in balbezit. Hij ziet diepte en geeft de bal aan de goede kleur", besluit Mühren.

Elftal van de Week: Houwen, Nauber, Van der Hoorn, Hancko, Møller Wolfe; De Keersmaecker, Van Crooij, Henderson; Hadj-Moussa, Hornkamp, Paixao.