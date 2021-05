Geschreven door Jessica Westdijk 16 mei 2021 om 12:05

Zondag staat voor Ajax de laatste wedstrijd van het seizoen op het programma. Er is nog één goal nodig om de magische grens van 100 goals aan te tikken. Dat lukte Ajax 12 keer eerder. We hebben deze bijzondere seizoenen op een rijtje gezet.

2018/2019: 119 goals

De laatste keer dat het Ajax lukte minstens 100 goals te maken, was in het laatste seizoen dat werd afgemaakt: 2018/2019. De teller kwam tot 119 goals en Dusan Tadic werd met 28 goals gedeeld topscorer. De grootste overwinning van het seizoen was die tegen De Graafschap: 8-0. Maar ook tegen Excelsior (1-7 en 6-2) en VVV Venlo (6-0) liep de teller op.

2009/2010: 106 goals

We gaan terug naar het seizoen 2009/2010: het jaar van het heerlijke aanvalsduo Luis Suárez en Marko Pantelic. Samen waren zij goed voor bijna de helft van de doelpuntenproductie: Suárez maakte 35 goals, Pantelic 16. De grootste uitslagen waren er tegen VVV Venlo (7-0) en NAC Breda (6-0). Ajax kwam dat seizoen echter wel tekort voor de titel.

1997/1998: 112 goals

Weer moeten we een flink stuk terug in de tijd. Ajax had een bijzonder slecht seizoen achter de rug en moest dat met onder andere Shota Arveladze, Sunday Oliseh en Michael Laudrup gaan rechtzetten. En dat lukte: Ajax scoorde aan de lopende band en werd kampioen. Arveladze maakte 25 goals. De grootste zeges werden geboekt op De Graafschap (1-8), MVV (7-0), FC Utrecht (1-7), sc Heerenveen (7-2), Willem II (6-1) en FC Volendam (6-1).

1994/1995: 106 goals

Het seizoen 1994/1995 was een uniek seizoen: Ajax won dat jaar de Champions League en het werd zelfs ongeslagen landskampioen. Het is dan ook niet gek dat dat ook in dit seizoen de grens van 100 goals gepasseerd werd. Met 18 en 17 goals waren Patrick Kluivert en Jari Litmanen de belangrijkste spelers. De grootste slachtoffers van Ajax waren Sparta Rotterdam (8-0) en Willem II (7-0).

1985/1986: 120 goals

Het seizoen 1985/1986 was een apart seizoen. Ajax wist maar liefst 120 goals te maken en leverde met Marco van Basten (26 goals) de topscorer van de Eredivisie. Maar het zag PSV eenvoudig kampioen worden. Het verschil was zelfs 8 punten. Ajax reeg de monsterzeges aaneen: Sparta (9-0), FC Twente (1-8), Heracles (1-8 en 7-0), AZ (8-2), VVV-Venlo (7-1), Roda JC (6-0) en FC Twente (6-0). Maar het leed ook kostbare nederlagen, tegen bijvoorbeeld Sparta en FC Groningen.

1983/1984: 100 goals

Heel bijzonder: het lukte Ajax in 1983/1984 voor de derde keer op rij om de 100 goals aan te tikken. En het werd dat seizoen niet eens kampioen. Sterker nog: het eindigde als derde. Het won bijvoorbeeld met 8-2 van Feyenoord, maar liet ook veel punten liggen. Met Marco van Basten leverde Ajax wel de topscorer van de Eredivisie.

1982/1983: 106 goals

Het lukte Ajax weer om de 100 goals te passeren. Al kreeg het ook flink wat tegengoals. Zo waren er een 6-5 (tegen Fortuna Sittard) en 5-5 (tegen FC Groningen) te noteren. Toch verloor Ajax dat seizoen slechts 2 keer en pakte het de titel. Wim Kieft en Gerald Vanenburg waren met 19 en 17 goals de belangrijkste Ajacieden.

1981/1982: 117 goals

Twee 9-1 zeges, tegen ADO Den Haag en De Graafschap, lieten de teller voor Ajax snel oplopen in 1981/1982. Het was vooral Wim Kieft die dat seizoen op dreef was, hij was goed voor 32 goals. Daarna volgde Dick Schoenaker met 15 goals. Ook in dit seizoen werd Ajax kampioen.

1972/1973: 102 goals

Het waren de gouden jaren voor Ajax en dat zien we ook terug in dit rijtje. De kampioenschappen en Europa Cups werden aaneen geregen en daar horen ook veel goals bij. 9-0 (tegen Den Bosch), 8-0 (tegen Excelsior) en 9-2 (tegen Telstar) zijn zomaar een paar van de uitslagen uit dit seizoen. De Ajacieden wisten de goals goed te verdelen. Johnny Rep werd met 17 goals clubtopscorer, Johan Cruijff maakte er 16.

1971/1972: 104 goals

In dit seizoen werd een 12-1 overwinning op Vitesse geboekt, wat dus lange tijd de grootste zege ooit in de Eredivisie was. Totdat Ajax in oktober 2020 met 0-13 won bij VVV Venlo. Maar ook tegen FC Groningen (7-0) en MVV (8-0) scoorde Ajax er op los in 1971/1972. Met 25 goals werd Johan Cruijff topscorer van de Eredivisie en Ajax werd met een bijzonder riante voorsprong op Feyenoord kampioen.

1966/1967: 122 goals

Dit aantal is nog altijd een record in de Eredivisie. Er werd vooral uitgehaald tegen MVV (8-3), Elinkwijk (8-0, 0-7) en GVAV (3-8). Maar ook buiten die wedstrijden werd er flink op los gescoord. Met 33 goals werd Johan Cruijff topscorer van de Eredivisie. Sjaak Swart (25 goals) en Klaas Nuninga (23 goals) hadden ook een belangrijk aandeel. Het zal ook niet verbazen dat Ajax dit seizoen kampioen werd.

1959/1960: 109 goals