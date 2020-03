Geschreven door Jordi Smit 18 mrt 2020 om 13:03

© Proshots

De complete sportwereld staat op zijn kop door de maatregelen van de overheid om het coronavirus in te dammen. Ook de Ajax Vrouwen kunnen voorlopig niet op het trainingsveld staan, dus trainen ze thuis hard om er tijdens de competitiehervatting weer te staan.

Communicatie

Oefenmeester Danny Schenkel vertelt op de clubwebsite van Ajax dat hij nauw contact onderhoudt met de staf en spelersgroep. “Onderling heb ik veel contact met mijn staf en Daphne Koster. Daarnaast spreek ik mijn aanvoersters als eerste over de gebeurtenissen van de afgelopen periode en de besluiten die zijn genomen. Daarna wordt het gecommuniceerd naar de totale spelersgroep.”

Trainingsprogramma

Schenkel hield eerder al rekening ermee dat de trainingen eveneens zouden worden afgelast, waardoor hij in een vroeg stadium al een plan B had klaarliggen. “Wij hadden al een programma geschreven en speelsters een aantal materialen meegegeven, zoals een springtouw en weerstandsbanden. Op die manier hadden de speelsters al spullen in huis, mocht sportpark de Toekomst dicht gaan.”

De grote vraag is echter of de speelsters zich netjes aan het programma houden. Schenkel weet zeker dat dit het geval is, zo stelt hij. “Dit is hun beroep, dus ik ga ervanuit dat het programma netjes wordt afgewerkt. Daar hoef ik mij geen zorgen over te maken.”