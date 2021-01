Geschreven door Auke Kooreman 31 jan 2021 om 19:01

AZ- Ajax was de laatste topper van de maand januari. Na veertien minuten stonden Amsterdammers al op voorsprong. Een mooie opbouw vanaf de linkerkant van het veld belandde via vele schijven bij Braziliaan Antony. De rechtsbuiten van Ajax hield heel even in en wist daarna te schieten. Marco Bizot had daar gek genoeg niet op gerekend en liet zich verrassen in de verre hoek. De doelman liet zich makkelijk verrassen in een wedstrijd waar voor beide teams veel op het spel stond. Uitlopen of aansluiten waren de koppen van de artikelen voorafgaand de wedstrijd.

Na de vroege goal van Antony pakte AZ het spel weer op en werd de ploeg van Pascal Jansen steeds gevaarlijker. Albert Gudmundsson was het dichtst bij een doelpunt voor AZ. De IJslander kreeg een vrije kopkans aangeboden dankzij Jesper Karlsson, maar Gudmundsson liet zondagmiddag zien dat koppen niet zijn sterkste punt is. Ajax kwam met de schrik vrij, maar datzelfde gold enkele minuten later voor AZ. Dusan Tadic kwam na een goed uitgespeelde counter vrij op de penaltystip, maar beloonde de vrijheid niet. Het schot ging recht op Bizot waardoor de keeper toch nog kon redden. Kort voor tijd was AZ nog dicht bij een goal. Maar Gudmundsson liet voor de tweede keer in de wedstrijd de kans na om een doelpunt te maken.

Met een kleine voorsprong op het bord kon er nog alles gebeuren. AZ kwam ook met die instelling en gedachte uit de kleedkamer. De thuisploeg begon erg sterk aan de tweede helft en creëerden drie grote kansen. Echter werden alle grote kansen gemist. Gudmundsson, die in eerste helft het vizier al niet op scherp had, miste ook in de tweede helft alle grote kansen van AZ.

Ajax was daarentegen wel heel scherp voor de goal. Net als bij het eerste doelpunt begon de aanval bij Daley Blind. Blind gaf een prachtige lange bal op maat op Klaassen. De middenvelder nam de hoge bal in een keer en passeerde Bizot op een knappe wijze. In de laatste minuten werd de stand nog een keer opgekrikt. David Neres schoof de bal mooi laag in de lange hoek en zetten de 0-3 op het scorebord. AZ-Ajax was een wedstrijd die op en neer ging, maar de Amsterdammers wisten het duel te winnen op agressie en ervaring. Zo eindigt de drukke januarimaand voor Ajax ontzettend positief: dankzij puntverlies van PSV en Vitesse staat het nu maar liefst 7 punten los.