Geschreven door Jessica Westdijk 31 jul 2022 om 10:07

Steven Bergwijn liet zaterdagavond meteen zien waarom Ajax hem graag wilde hebben. De recordaankoop van Ajax opende zaterdag na een kwartier de score op fraaie wijze.

Hoewel hij tegen zijn oude club PSV speelde, hield Bergwijn zich niet in: hij juichte uitbundig na het maken van de 1-0. “Ik speel nu gewoon voor Ajax, dus ik zou niet weten waarom ik niet zou mogen juichen”, zo lichtte de aanvaller na afloop toe in gesprek met de NOS. “Ik kreeg de bal van Owen (Wijndal, red.) en hij ging er weer omheen. Ik dacht: gewoon naar binnen en uithalen. Ik train er veel op en hij zat er lekker in”, zei hij over zijn goal tegen ESPN.

Uiteindelijk verloor Ajax het duel met 3-5 en nam PSV de Johan Cruijff Schaal mee naar Eindhoven. Toch zag Bergwijn een sterk Ajax: “We begonnen sterk, er was niks aan de hand. Dan krijg je twee ongelukkige goals tegen en een ongelukkige rode kaart. Het zit dan allemaal niet mee. Vooral na die rode kaart werd het echt lastig. We weten dat PSV gevaarlijk is met Luuk de Jong en met Guus Til in de zestien, als je daar wat scherper in bent is er niets aan de hand. Zonde.”

De aanvaller zag dus positieve en negatieve punten en is dan ook duidelijk over de uitkomst: “Gewoon een kutresultaat”, zei hij tegen ESPN.