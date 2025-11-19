KieftJansenEgmondGijp
Wim Kieft verbaasd door Ajax-nieuws: "Die gozer is gek, man"
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
19-jarige krijgt taakstraf voor doodsbedreigingen aan Noa Lang

Joram
bron: De Telegraaf
Noa Lang bij Napoli
Noa Lang bij Napoli Foto: © BSR Agency

De politierechter heeft een 19-jarige man uit Dordrecht veroordeeld tot een taakstraf van 40 uur, waarvan de helft voorwaardelijk, voor doodsbedreigingen aan het adres van voormalig Ajax-aanvaller Noa Lang en zijn moeder. De man deed dit bijna twee jaar lang, tot zijn arrestatie in mei.

Na een wedstrijd van PSV tegen Feyenoord in mei, waarin Lang in blessuretijd de winnende 2-3 maakte en provocerend juichte richting de Feyenoord-fans, stuurde de 19-jarige opnieuw bedreigende berichten via Instagram. Daarin werd Lang met de dood bedreigd en werden hem ernstige ziektes toegewenst. Lang deed aangifte, wat leidde tot het oordeel in de rechtbank. "We moeten hard optreden tegen deze toetsenbordhelden", zei de officier van justitie.

De verdachte toonde spijt in de rechtbank: "Ik had dit nooit mogen doen, ik heb zonder na te denken die berichten verstuurd. Ik had nooit kwaadaardige intenties, ik ben niet zo’n persoon." De rechter was duidelijk: "Hoe weet Noa Lang dat er een gefrustreerde 18-jarige achter die berichten zit, en niet iemand die misschien wel een vuurwapen in huis heeft. U stuurde die berichten. En nog een keer, en nog een keer. En u bent pas gestopt toen u werd aangehouden."

