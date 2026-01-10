28-jarige oud-speler van Ajax duikt op bij amateurs in Bloemendaal

Niklas Blesgraaf wordt volgend seizoen de nieuwe hoofdtrainer van BVC Bloemendaal. De 28-jarige oud-voetballer van Ajax en Feyenoord is momenteel nog assistent van hoofdcoach Jeroen de Vries bij de tweedeklasser.

Volgend seizoen draait de rol om: Blesgraaf wordt de hoofdtrainer, terwijl Jeroen de Vries de functie van assistent op zich neemt. Daarnaast krijgt De Vries de rol van technisch manager bij Bloemendaal.

Blesgraaf begon zijn loopbaan in de jeugd van DSOV in Vijfhuizen en werd vervolgens opgepikt door Ajax. Na een seizoen bij Alphense Boys maakte hij de overstap naar Feyenoord. Omdat hij daar geen contract kreeg, vertrok hij naar FC Twente. Na een seizoen keerde de Noord-Hollander terug naar Alphense Boys, waar hij in 2022 zijn actieve carrière afsloot.