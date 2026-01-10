Omroep Abe
SC Heerenveen dacht aan Ajax-aanvaller: "Was niet aan de orde"
Meldingen
2026-01-04
Stije Resink
Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

28-jarige oud-speler van Ajax duikt op bij amateurs in Bloemendaal

Arthur
bron: BVC Bloemendaal
Niklas Blesgraaf
Niklas Blesgraaf Foto: © BSR Agency

Niklas Blesgraaf wordt volgend seizoen de nieuwe hoofdtrainer van BVC Bloemendaal. De 28-jarige oud-voetballer van Ajax en Feyenoord is momenteel nog assistent van hoofdcoach Jeroen de Vries bij de tweedeklasser.

Volgend seizoen draait de rol om: Blesgraaf wordt de hoofdtrainer, terwijl Jeroen de Vries de functie van assistent op zich neemt. Daarnaast krijgt De Vries de rol van technisch manager bij Bloemendaal.

Blesgraaf begon zijn loopbaan in de jeugd van DSOV in Vijfhuizen en werd vervolgens opgepikt door Ajax. Na een seizoen bij Alphense Boys maakte hij de overstap naar Feyenoord. Omdat hij daar geen contract kreeg, vertrok hij naar FC Twente. Na een seizoen keerde de Noord-Hollander terug naar Alphense Boys, waar hij in 2022 zijn actieve carrière afsloot.

Gerelateerd:
Jordi Cruijff bij Ajax

Ajax wordt gewaarschuwd: "Dat kun je bij zeker Ajax niet zeggen"

0
Bryan Linssen

Brian Linssen over Ajacied: "Ik zet hem vaak aan het werk..."

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Anco Jansen

Anco Jansen looft PEC-speler: "Was op een haar na rond met Ajax"

0
Hans Kraay

Kraay tipt Ajax miljoenen-investering: "Hij is snel en fris!"

0
Kenneth Perez

Perez snapt niks van later instappen Cruijff: "Ik vind het raar"

0
Jorthy Mokio en Sean Steur vieren feest na een goal van Ajax

Samenvatting: Ajax rekent in oefenwedstrijd af met Belgische club

0
Eljero Elia namens ESPN

Eljero Elia: "Als dat gebeurt, wordt Ajax of Feyenoord kampioen"

0
Eljero Elia

Elia kritisch: "Ik denk niet dat je moeder trots op je zou zijn"

0
Kees Kwakman en Kenneth Perez bij Ajax in de Johan Cruijff Arena

Kees Kwakman looft oud-Ajax-speler: "Net als Cristiano Ronaldo"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
zo
8/02
AZ
14:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 17 31 46
2 Feyenoord 17 21 35
3 Ajax 17 10 30
4 NEC Nijmegen 17 14 29
5 FC Groningen 17 3 27
6 FC Twente 17 5 25
7 AZ 16 3 25
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd