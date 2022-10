Geschreven door Redactie 01 okt 2022 om 14:10

Wanneer je online naar informatie over sportweddenschappen zoekt, vind je een heleboel artikelen over de basis, zoals hoe je regels moet lezen en waar je moet wedden. Je vindt er ook enkele pagina’s over technieken en systemen voor vooraf weddenschappen. Maar er zijn maar weinig pagina’s beschikbaar die je helpen om vanaf het begin verder te gaan tot het punt waarop je geavanceerde technieken kunt gebruiken. Zo raden we sowieso aan om de sportgids van Bemybet te gebruiken, maar ook deze tips helpen je als je net begint met wedden op bijvoorbeeld voetbal!

Focus op een klein gebied

De meeste sportgokkers beginnen met wedden op hun favoriete teams en wedden op grote wedstrijden, zoals de Super Bowl of het NCAA-basketbaltoernooi. De fout die sportgokkers maken wanneer ze wedden op grote wedstrijden, is dat ze meestal wedden op iets waar ze niet veel van weten. In plaats van op alles en nog wat te wedden, heb je een betere kans om winnaars te kiezen als je je op één ding concentreert. In plaats van te wedden op de NFL-, MLB-, NBA- en NCAA-spellen, concentreer je je op slechts één sport om te beginnen. Als fan van Ajax kun je daarom het beste op voetbalwedstrijden wedden!

Start met kleine weddenschappen

Het duurt lang om te leren hoe je de sportsbooks kunt verslaan. Natuurlijk pikken sommige gokkers strategieën sneller op dan anderen, maar er is een leercurve voor zelfs de beste sportgokkers. Je hebt maar een beperkt bedrag dat je kunt gebruiken om op sport te wedden, dus maak niet de fout om te veel te wedden per wedstrijd als je leert succes te hebben. Gebruik daarom met kleine inzetten, na verloop van tijd kun je er eventueel voor kiezen om meer geld in te zetten.

Wed niet op je favoriete team

De kans is groot dat je favoriete team bij de eerste weddenschap die je op een sportevenement plaatste, betrokken was. Veel sportgokkers blijven wedden op hun favoriete team omdat ze voor het team pleiten en willen genieten van het plezier beleven met gokken wanneer hun team wint. Natuurlijk is hier niets mis mee, maar het is niet de manier om een succesvolle sportgokker te zijn. Als je plezier wilt beleven met wedden op sport moet je op een onbevooroordeelde manier naar wedstrijden en teams kunnen kijken. Als fan van Ajax moet je dus geen weddenschappen plaatsen op Ajax!