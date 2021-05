Geschreven door Jessica Westdijk 15 mei 2021 om 15:05

Er zijn dit seizoen 4 Ajacieden genomineerd voor de Johan Cruijff Talent van het Jaar prijs, de prijs die wordt uitgereikt aan het grootste talent in de Eredivisie. De vier genomineerde Ajacieden zijn Ryan Gravenberch, Jurriën Timber, Devyne Rensche en Brian Brobbey.

De andere 10 kanshebbers zijn Owen Wijndal, Cody Gakpo, Myron Boadu, Calvin Stengs, Joey Veerman, Abdou Harraoui, Lutsharel Geertruida, Tyrell Malacia, Jordan Teze en Donyell Malen. Een jury van 14 personen bepaalt wie de prijs uiteindelijk in ontvangst mag nemen. Onder andere Frank Rijkaars, Erik ten Hag, Dick Advocaat, Pascal Jansen en Frank de Boer zitten in de jury. De prijswinnaar mag een Cruyff Court aan laten leggen op een prijs naar keuze.

De afgelopen twee edities werd de prijs gewonnen door een Ajacied: in 2019 was dat Frenkie de Jong, het jaar daarvoor Matthijs de Ligt. In 2020 werd de prijs niet uitgereikt, omdat het seizoen vanwege het coronavirus niet wat afgemaakt. Woensdag wordt bekend wie de winnaar is.