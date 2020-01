Geschreven door Jessica Westdijk 15 jan 2020 om 22:01

Noa Lang wordt waarschijnlijk voor de rest van het seizoen verhuurd aan een andere club uit de Eredivisie. Dat meldt De Telegraaf.

Lang mocht zich aan het einde van de eerste seizoenshelft laten zien in Ajax 1, vanwege de vele blessuregevallen voorin. Nu Quincy Promes weer fit is en Ryan Babel zich bij de selectie heeft gevoegd, lijkt Lang weinig speeltijd te gaan krijgen. Door hem te verhuren, kan hij zich ontwikkelen in de Eredivisie.

Onder de 4 clubs die zich gemeld hebben, is ook FC Twente. Dat is geen verrassing: uitgerekend tegen die club maakte Lang indruk door Ajax met een hattrick hoogst persoonlijk de zege te bezorgen. Dit seizoen kwam Lang 9 keer in actie voor Jong Ajax. In die duels maakte hij 5 goals en gaf hij 4 assists. Ook in Ajax 1 kwam hij 9 keer in actie, in die duels maakte hij 4 goals.