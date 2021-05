Geschreven door Jessica Westdijk 21 mei 2021 om 11:05

Vanaf 31 mei krijgt het EK O21 een vervolg. Het toernooi was dit jaar in twee stukken geknipt: de groepsfase en de knock-outfase. De groepsfase werd in maart al gespeeld en Oranje bereikte ternauwernood de volgende ronde. Vanaf 31 mei start de knock-outfase. In de kwartfinale is Jong Frankrijk de eerste tegenstander.

Er mogen dit keer 5 Ajacieden mee naar Hongarije: Kjell Scherpen, Devyne Rensch, Perr Schuurs, Jurgen Ekkelenkamp en Brian Brobbey. Voor Rensch is het voor het eerst dat hij bij de selectie van Jong Oranje zit. Jurriën Timber ontbreekt nu juist. Hij mag zich komende week melden voor een trainingsstage bij het grote Oranje en hoopt vervolgens met de ploeg van Frank de Boer mee te mogen naar het EK.