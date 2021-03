Geschreven door Jessica Westdijk 15 mrt 2021 om 10:03

Maandagochtend heeft Erwin van de Looi de definitieve selectie bekend gemaakt voor Jong Oranje, dat binnenkort naar het EK gaat. Daarin heeft hij voor 5 Ajacieden een plekje ingeruimd. In de voorselectie zaten 6 Ajacieden, alleen Devyne Rensch is afgevallen.

Of dat in overleg met Erik ten Hag is geweest, of dat Van de Looi die keuze zelf heeft gemaakt, is onbekend. Eerder gaf Ten Hag al aan dat hij hoopte op begrip van de bondscoach, aangezien diverse spelers geregeld minuten maken in Ajax 1. Brian Brobbey, Kjell Scherpen, Jurgen Ekkelenkamp, Jurriën Timber en Perr Schuurs zijn wel opgenomen in de selectie.

Jong Oranje komt op 24 maart, 27 maart en 30 maart in actie op het EK. In die week staan er voor Ajax geen wedstrijden op het programma.

