Geschreven door Jessica Westdijk 19 aug 2020 om 19:08

Afgelopen week tegen FC Utrecht waren er voor het eerst weer supporters welkom in de Johan Cruijff Arena. Er was toen plek voor 4.500 Ajacieden, uiteindelijk waren er ongeveer 2.700 aanwezig. Die test lijkt echter goed bevallen, want bij Ajax – Hertha BSC is aanstaande dinsdag om 19.00 plaats voor 6.000 Ajacieden.

Alle regels blijven in principe hetzelfde, zoals afstand houden tot alle andere supporters, ook als je uit hetzelfde huishouden komt. Wat wel een klein beetje verandert, is de kaartverkoop. Er kunnen nu namelijk 2 kaarten per seizoenskaarthouder gekocht worden en maximaal 10 per account. Dit kan vanaf donderdag 12.00.

En ook voor Ajacieden met een Ajax Life-kaart is er goed nieuws. Als er vrijdag om 14.00 nog kaartjes over zijn, krijgen zij ook de gelegenheid om een kaartje te kopen.