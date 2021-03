Geschreven door Jessica Westdijk 07 mrt 2021 om 20:03

In maart gaat Jong Oranje naar het EK in Hongarije en de voorselectie voor het toernooi is inmiddels bekend. Daarin zitten 6 Ajacieden: Brian Brobbey, Devyne Rensch, Kjell Scherpen, Jurgen Ekkelenkamp, Jurriën Timber en Perr Schuurs. Ook Kik Pierie, die door Ajax verhuurd is aan FC Twente, zit bij de voorselectie.

Voor Brian Brobbey en Devyne Rensch is het voor het eerst dat ze kans maken om opgeroepen te worden voor Jong Oranje. De 18-jarige spits en verdediger maken de laatste tijd indruk bij Ajax. En dat is dus ook Erwin van de Looi opgevallen.

Bekijk hieronder de hele voorselectie: