Geschreven door Jessica Westdijk 07 sep 2020 om 20:09

Seizoenkaarthouders konden tot maandag aangeven of ze willen meeloten voor de eerste vier duels van de Eredivisie. Uiterlijk 15 september maakt Ajax bekend wie welk duel mag bezoeken. Er is plaats voor 15.000 supporters, terwijl er 40.000 seizoenkaarthouders zijn.

Ajax1.nl vroeg aan seizoenkaarthouders of zij mee wilden loten voor het bezoek aan de wedstrijden. Meer dan 1.000 Ajacieden reageerden. Van hen gaf ongeveer 60% aan geen interesse te hebben om mee te loten op dit moment. Of dit ook het antwoord is dat deze supporters daadwerkelijk hebben ingevuld bij Ajax zelf, zal binnenkort ongetwijfeld blijken. Mocht dat het geval zijn, dan kunnen we supporters die wél wedstrijden willen bezoeken dus waarschijnlijk naar de helft of zelfs bijna alle wedstrijden kunnen.

Het meest gehoorde argument om niet mee te loten, zijn de maatregelen die op dit moment gelden: anderhalve meter afstand en schreeuwen, zingen en juichen is niet toegestaan. Dat maakt dat veel supporters weinig lol zien in een stadionbezoek en liever thuis of in de kroeg gaan kijken. Velen volgden ook de oproep van de F-Side om aan te geven geen interesse te hebben. Supporters die wel mee willen loten geven vooral aan dat ze het voetbal enorm gemist hebben en iets beter vinden dan niets. Sommigen waren er ook tijdens de oefenduels al bij en gaven aan dat de ervaring hen juist meeviel.