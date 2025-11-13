AD Voetbalpodcast
Kroes krijgt leiding over trainerszoektocht: "Voor Ajax geen reden"
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
'63-jarige Andries Jonker direct gelinkt aan vacature bij Ajax'

Arthur
bron: Vandaag Inside
Andries Jonker
Andries Jonker Foto: © BSR Agency

Andries Jonker heeft recent geprobeerd een functie bij Benfica te bemachtigen, met steun van niemand minder dan Louis van Gaal. Uiteindelijk koos de Portugese club echter niet voor de kandidaat die Jonker had voorgesteld, waardoor hij nog steeds zonder werk zit. Johan Derksen suggereert in het programma Vandaag Inside dat Van Gaal Jonker mogelijk bij Ajax onder de aandacht wil brengen.

"Alleen maar vriendjes. Jonker en Beuker zijn er voorbeelden van. Hij slaagt erin om die Jonker, die helemaal niks kan alleen, onzin uitslaan, dat die bij Bayern München en Barcelona binnenkomt. Je moet er niet gek van opkijken als hij hem ook bij Ajax probeert te droppen.."

Valentijn Driessen voegt daaraan toe dat men bij het Schotse Queen’s Park FC opgelucht was dat Marijn Beuker vertrok. "Ze vonden hem de grootste luchtfietser die ze hadden meegemaakt. Hij dacht ook dat hij heel goed kon trainen, maar hij had nog nooit een training gegeven. Toen stond hij voor de groep en moest hij naar Nederland bellen voor oefeningen, want hij kon er niks van."

Agenda
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 12 23 31
2 Feyenoord 12 19 28
3 AZ 12 7 24
4 Ajax 12 5 20
5 FC Utrecht 12 6 19
6 FC Groningen 12 0 19
7 NEC Nijmegen 12 9 18
Bekijk de hele stand
