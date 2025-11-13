'63-jarige Andries Jonker direct gelinkt aan vacature bij Ajax'

Andries Jonker heeft recent geprobeerd een functie bij Benfica te bemachtigen, met steun van niemand minder dan Louis van Gaal. Uiteindelijk koos de Portugese club echter niet voor de kandidaat die Jonker had voorgesteld, waardoor hij nog steeds zonder werk zit. Johan Derksen suggereert in het programma Vandaag Inside dat Van Gaal Jonker mogelijk bij Ajax onder de aandacht wil brengen.

"Alleen maar vriendjes. Jonker en Beuker zijn er voorbeelden van. Hij slaagt erin om die Jonker, die helemaal niks kan alleen, onzin uitslaan, dat die bij Bayern München en Barcelona binnenkomt. Je moet er niet gek van opkijken als hij hem ook bij Ajax probeert te droppen.."

Valentijn Driessen voegt daaraan toe dat men bij het Schotse Queen’s Park FC opgelucht was dat Marijn Beuker vertrok. "Ze vonden hem de grootste luchtfietser die ze hadden meegemaakt. Hij dacht ook dat hij heel goed kon trainen, maar hij had nog nooit een training gegeven. Toen stond hij voor de groep en moest hij naar Nederland bellen voor oefeningen, want hij kon er niks van."