Geschreven door Redactie 17 dec 2021 om 13:12

Ajax is gewoon de beste club ter wereld. Er zijn tal van redenen waarom u altijd voor Ajax zou moeten kiezen, maar hier vind u er alvast 7:

Ajax heeft een rijke geschiedenis en traditie in het winnen van trofeeën.

Van de eerste trofee die Ajax won in 1911 tegen LAC, tot de overwinning in de Champions League in 1995. Ajax is in deze 105 jaar een begrip geworden. We wonnen de Europa Cup, de UEFA cup, de Champions League, en de Intercontinentale beker. En dat zijn er nog maar een paar.

Ajax heeft een aantal van de beste spelers ter wereld.

Van Johan Cruijff, Marco van Basten, Dennis Bergkamp en Frank Rijkaard in de jaren zeventig en tachtig, tot huidige sterren als Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt, Daley Blind en David Neres. Ajax heeft altijd spelers van wereldklasse in de selectie.

Ajax heeft een geweldige teamgeest en een winnaarsmentaliteit.

Het is niet alleen de kwaliteit van onze spelers die belangrijk is. Het is ook de grootte van ons hart! We geven nooit op, zelfs als het lijkt alsof we de bodem hebben bereikt. En hoeveel tijd er ook nog over is, we geloven altijd in onszelf en spelen om te winnen. Die mentaliteit zien ook de bookmakers, in het seizoen 2021/2022 is Ajax dé favoriet om opnieuw bovenaan de eredivisie-ranglijst te eindigen.

Ajax is een club die waarde hecht aan de ontwikkeling van de jeugd.

Ajax staat bekend om zijn uitstekende jeugdopleiding. Jaar na jaar komen de beste jonge talenten door ons systeem en maken een impact bij hun team of zelfs grotere teams over de hele wereld.

Ajax is een club die altijd aanvallend, aantrekkelijk voetbal speelt.

We maken niet alleen doelpunten omdat we getalenteerde spelers hebben. We spelen ook een aantrekkelijke, aanvallende voetbal stijl die een genot is om naar te kijken.

Ajax is de enige Nederlandse club die dit seizoen Champions League play-offs speelt!

Dat klopt, Ajax is de enige Nederlandse club die de play-offs van de Champions League heeft gehaald. Volgens beste-bookmakers.nl schatten niet alle bookmakers onze kansen even hoog in, dus zorg er voor dat je ons team steunt en help ons de groepsfase van deze prestigieuze competitie te bereiken!

De fans van Ajax behoren tot de beste fans in de wereld.

Ze hebben het team altijd gesteund in goede en slechte tijden. Ze zijn luid, ze zijn trots, en ze leven voor Ajax! Ajax is een club met een hart. We doen altijd ons best om iets terug te doen voor de gemeenschap. Door Ajax shirts en ballen te doneren, straatverkoop te houden en wedstrijden voor het goede doel te organiseren.

En last but not least: we houden van voetbal!

Dus daar heb je het! 7 redenen waarom je altijd voor Ajax moet kiezen. We zijn de beste club ter wereld, met de beste spelers, teamgeest en fans. En we spelen altijd aantrekkelijk voetbal.