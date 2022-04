Geschreven door Jessica Westdijk 29 apr 2022 om 15:04

Ajax Amsterdam is een van de grootste en meest prestigieuze voetbalclubs ter wereld. De club heeft vele sterren voortgebracht die uitgroeiden tot voetballegendes. Hieronder hebben we een lijst samengesteld van 7 voetballegendes die ooit voor Ajax gespeeld hebben.

1. Johan Cruijff

Johan Cruijff is misschien wel de meest legendarische speler die Ajax ooit heeft voortgebracht. Cruijff maakte zijn debuut voor Ajax in 1964, en was een van de sterspelers in het “Total Football” elftal van trainer Rinus Michels. Cruijff was een ware voetbalgenie, en is nog steeds gezien als een van de beste spelers ooit. Hij won 3 keer de Gouden Bal (voetballer van het jaar), en 4 keer de Champions League met Ajax. In 1973 verliet hij Ajax voor FC Barcelona, waar hij nog 2 keer de Champions League zou winnen.

2. Marco van Basten

Marco van Basten maakte zijn debuut voor Ajax in 1981, en was een lid van het legendarische elftal van trainer Johan Cruijff. Van Basten maakte een indrukwekkende hoeveelheid goals, en werd voor drie opeenvolgende jaren uitgeroepen tot Europees speler van het jaar. Hij verliet Ajax na drie succesvolle jaren om te gaan spelen bij AC Milan.

3. Dennis Bergkamp

Dennis Bergkamp begon zijn carrière bij Ajax in 1986, en speelde er tot 1992. In die tijd won hij 2 keer de UEFA Cup met de club. Bergkamp was een creatieve en precieze speler, die bekend stond om zijn prachtige goals. In 1993 verliet Bergkamp Ajax voor Arsenal, waar hij een legende zou worden. Hij won 3 keer de Premier League met de Gunners, en werd in 2007 uitgeroepen tot beste speler aller tijden van de club.

4. Zlatan Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic maakte zijn debuut voor Ajax in 2001, en was een van de sterspelers in het team dat onder trainer Ronald Koeman de KNVB won in 2002. Ibrahimović scoorde in de tweede minuut van de verlenging de Golden Goal, waardoor Ajax zijn vijftiende bekerfinale won. Ibrahimovic was een krachtige en atletische spits, die bekend stond om zijn prachtige goals. Hij verliet Ajax in 2004 voor Juventus, waarna hij nog voor verschillende grote clubs zou spelen, waaronder Inter Milan, Barcelona, ​​AC Milan en Paris Saint-Germain.

5. Patrick Kluivert

Patrick Kluivert maakte zijn debuut voor Ajax in 1993, en een van de beste jonge talenten uit de jeugdopleiding van de club. Kluivert was een krachtige en atletische spits, die bekend stond om zijn prachtige goals. Hij won de Champions League met Ajax in 1995, en verliet de club in 1997 voor AC Milan. Kluivert zou nog vele successen behalen, waaronder de Champions League met FC Barcelona.

6. Wesley Sneijder

Wesley Sneijder debuteerde voor Ajax in 2002, en was onmiddellijk een van de beste jonge spelers uit de jeugdopleiding van de club. Met Ajax won hij twee keer de Eredivisie titel, en speelde hij ook 3 jaar in Champions League. In 2007 verliet Sneijder Ajax om te gaan spelen bij Real Madrid, waar hij al snel een belangrijke speler werd. Hij won 1 keer de Champions League met Real Madrid, en werd in 2010 uitgeroepen tot beste middenvelder van het WK.

7. Van der Sar

De voormalige Nederlandse doelman en huidig algemeen directeur van Ajax is de laatste persoon op de lijst. Hij is een van de meest succesvolle voetballers met 26 titels waarvan hij de meeste won met Manchester United en Ajax. Hij verzamelde ook enkele individuele onderscheidingen zoals de Beste Europese Doelman en UEFA Club Doelman van het Jaar. Van der Sar is gekend om zijn intelligent kalme karakter.

Naast Ajax was hij actief bij Juventus, Fulham en Man United, en op 28 mei 2011 speelde hij zijn laatste wedstrijd tegen Barcelona in de finale van de Champions League.

Deze legendes kan je helaas niet meer in actie zien, maar ze nemen nog steeds een plaats in de geschiedenis van Ajax.

