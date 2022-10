Geschreven door Jessica Westdijk 21 okt 2022 om 14:10

Vrijdagmiddag maakte Louis van Gaal zijn voorlopige selectie voor het WK in Qatar bekend. Daarin zijn 39 spelers opgenomen, in de uiteindelijk selectie is plaats voor 26 spelers.

Bij de voorlopige selectie zitten 9 Ajacieden. Remko Pasveer is één van de vijf keepers die mag hopen op het WK. Afgelopen interlandperiode maakte de 38-jarige goalie zijn debuut in Oranje. Waarschijnlijk kiest Van Gaal ervoor om vier keepers mee te nemen en valt er dus nog één keeper af.

Bij de verdediger vinden we met Daley Blind, Devyne Rensch en Jurriën Timber drie Ajacieden in de voorlopige selectie. Blind en Timber lijken vaste waardes te zijn geworden en wel zeker van een plekje in de definitieve selectie. Voor Rensch ligt dat anders, zeker nu hij na zijn blessure uit de basis lijkt te zijn gespeeld door Jorge Sanchez.

Onder de middenvelders die kans maken op het WK bevinden zich twee Ajacieden: Davy Klaassen en Kenneth Taylor. Klaassen zit sinds eind 2020 eigenlijk altijd bij de selectie van Oranje en kan dus ook vermoedelijk zijn koffers wel inpakken. Taylor zat afgelopen interlandperiode voor het eerst bij Oranje en maakte toen zijn debuut. Voor hem is het dus nog even spannend of Van Gaal hem daadwerkelijk zal meenemen.

Tot slot de aanvallers, hier drie Ajacieden die kans maken om te gaan. Net als Klaassen zit Steven Berghuis sinds eind 2020 eigenlijk altijd bij Oranje en zou het dus verrassend zijn als hij niet meegaat. Verder is Steven Bergwijn opgenomen in de voorlopige selectie. Hij zat er het afgelopen jaar altijd bij en was ook geregeld trefzeker. Tot slot maakt ook Brian Brobbey kans op het WK. Hij is een van de opvallendste namen in de voorlopige selectie, want hij debuteerde nog niet in Oranje. Voor het duel met België eind september werd hij wel bij de selectie gehaald, maar tot minuten kwam het nog niet.

Op vrijdag 11 november wordt de definitieve selectie bekend gemaakt.