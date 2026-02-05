Meldingen
Aad de Mos: "Ajax en Feyenoord gaan nog meer punten verspelen"

bron: Eindhovens Dagblad
Aad de Mos
Aad de Mos Foto: © Pro Shots

Aad de Mos is helemaal overtuigd: PSV wordt ook dit seizoen weer kampioen van Nederland. Het gat met Feyenoord en Ajax is respectievelijk zeventien en achttien punten. 

PSV won zondag overtuigend met 3-0 van Feyenoord. "Janneke en Mieke hebben negentig minuten in de rondo gestaan. Dit was de mooiste rondo die we de laatste jaren in Nederland gezien hebben", vertelt De Mos bij het Eindhovens Dagblad. "Het was heerlijk om naar te kijken. Feyenoord heeft alleen maar in het midden gestaan. Het gaat altijd over de zwakte van Feyenoord, maar dit was puur de kracht van PSV."

De Mos kent geen twijfels meer over de titelstrijd. "De titel is binnen op dit moment. Wat verleden jaar gebeurde gaat natuurlijk nooit meer gebeuren", voorspelt de voormalig oefenmeester. "Ik denk dat het eind maart al kan plaatsvinden. Ajax en Feyenoord gaan nog meer punten verspelen."

