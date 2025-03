Aad de Mos: "Ajax is daar kwetsbaar, dat zag je ook tegen AZ"

Aad de Mos kijkt bijzonder erg uit naar de topper tussen PSV en Ajax. In het Philips Stadion spelen de twee op zondag tegen elkaar, een wedstrijd die beslissend kan zijn in de titelrace.

Waar kan PSV Ajax pijn doen? "Met spelhervattingen. De hoekschoppen hebben PSV veel gebracht dit seizoen. Met Luuk de Jong en Flamingo. Daar zijn ze ook in Europa mee doorgekomen. Veerman kan die ballen goed neerleggen. Zo hebben ze ook in Amsterdam gescoord. Ajax is daar kwetsbaar, dat zag je ook tegen AZ", opent De Mos bij Voetbal International.

"Maar ik denk ook dat PSV druk gaat zetten op de verdediging van Ajax. Josip Sutalo speelt een heel goed seizoen, maar aan de bal heeft hij altijd wel een paar onzekere momentjes. Youri Baas ook. De keeper is ook matig", vervolgt de Mos. "Er is er maar één achterin bij Ajax die feilloos speelt: Jorrel Hato. Die kan mij bekoren, een technisch vaardige en goede speler die altijd de oplossingen ziet."

Ook PSV heeft spelers die uitblinken én weer kunnen spelen. "Ik weet niet hoe sterk Tillman is na zijn blessure, maar hij is wel de kers op de taart bij PSV. Hij laat anderen ook beter spelen. Saibari is er ook altijd bij, zeker in het aanvallende gedeelte: hij staat altijd op de goede plaats en brengt scorend vermogen. Bij Ajax zou Kenneth Taylor het kunnen doen, maar dat moet dan wel vanuit de counter. Tillman en Saibari komen vaker in de eindfase met iets briljants: een schot of een fluwelen pass."

Hoe dan ook zal het resultaat bepalend kunnen zijn. "Dit is een knock-out-wedstrijd. Als PSV wint, ligt het weer helemaal open. Gaat Ajax bibberen. Dan kan het doelsaldo beslissend worden. Ze gaan allebei nog wel een keertje verliezen, want ze krijgen beide nog lastige potjes. Er is er altijd wel eentje die de druk niet aankan, daar zal het van afhangen. Maar als Ajax wint, of het wordt gelijk, en het blijf zes of negen punten, dan is het klaar."