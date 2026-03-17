Aad de Mos: "Dan voegt hij veel meer toe aan het spel van Ajax"

Ajax won zaterdagavond in de Johan Cruijff Arena met 4-0 (!) van Sparta Rotterdam en Aad de Mos roemt de inbreng van interim-trainer Oscar Garcia. De voormalig Ajax-trainer zag dat de puzzelstukjes in elkaar vielen bij de club uit Amsterdam.

"Het is belangrijk iets in de hiërarchie te veranderen", legt hij uit in een interview op de website van de Telegraaf. "Wat dat betreft had Garcia geluk dat Steven Berghuis en Takehiro Tomiyasu fit waren om te starten. Door de blessure van Youri Regeer kreeg Jorthy Mokio als invaller zijn kans en vanwege de schorsing van Wout Weghorst en de halve fitheid van Kasper Dolberg, werd de deur opengezet voor Don-Angelo Konadu", blikt De Mos terug.

"Mokio werd eindelijk weer eens gebruikt zoals hij moet worden gebruikt. Als hij mag rennen, vliegen en opduiken rond het strafschopgebied van de tegenstander, dan voegt hij veel meer toe aan het spel van Ajax", vervolgt hij enthousiast. "Maar pas als die klinkende zege op Sparta tijdens Feyenoord-Ajax een vervolg krijgt, dan kan het seizoen mooi eindigen", waarschuwt De Mos in aanloop naar De Klassieker.