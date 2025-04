Aad de Mos: "Dat zijn Ajax-supporters, die zijn niet objectief"

"Nou, weinig", reageert de oud-trainer voor de camera van SoccerNews. "Ze vinden het leuk als je voorspellingen niet goed zijn. Als je tien voorspellingen doet en je hebt er eentje mis, dan onthouden ze altijd die ene voorspelling. Maar dat zijn natuurlijk ook allemaal supporters van of Feyenoord, of Ajax of FC Twente of van PSV. Die zijn niet objectief en hebben ook geen spiegel voorhangen. Die kijken alleen maar of jij hun club laat winnen of verliezen."

De Mos maakt zich zelf niet zo druk om haat op social media. "Totaal niet. Daar heb je een speciale knop voor door te ontvolgen toch?", meent de analist, die wel snapt dat Ajax een voortrekkersrol neemt in de strijd tegen online haat. "Omdat het de grootste club van Nederland is natuurlijk met het grootste stadion en landelijk de meeste supporters. En ook de club die de meeste prijzen heeft gewonnen in de geschiedenis van het betaalde voetbal. Dan is het goed dat zij in die zaak ook een voortrekkersrol nemen."