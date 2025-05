Aad de Mos enthousiast: "Het is een sterke zet van Ajax en Kroes"

De Mos vindt het een verstandige zet dat Ajax terugvalt op bekende namen. "Hollandse trainers hebben toch een gevoel voor Ajax. Dat moet je hebben, want dat is uniek en dat moeten ze ook uniek laten blijven", legt hij uit bij Soccernews. "Dat kan alleen maar met mensen die dat gevoel als speler of coach bij Ajax hebben gehad. Ik denk dat het heel goed is dat men gedacht heeft aan Hollandse namen."

Keizer en Heitinga waren al kort trainer van Ajax, maar boekten beiden weinig succes. "Ik zat vijf jaar bij Ajax en werd ten onrechte weggestuurd. Daarna kan je je alleen maar revancheren. Het is een sterke zet van Ajax en Kroes om door te pakken met Heitinga en Keizer", oordeelt De Mos. "Voor Kroes is het ook interessant om met die twee aan de slag te gaan en samen Ajax het voetbal te laten schenken dat het publiek wenst."