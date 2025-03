Aad de Mos fel richting Ajax: "Dan ben je 300 miljoen euro kwijt"

Aad de Mos spaart Feyenoord niet in zijn analyse over het huidige seizoen. Waar Ajax zich na een rampjaar herpakt en PSV ook meedoet om de titel, valt de club uit Rotterdam-Zuid volgens De Mos flink door de mand.

"Belangrijk is voor Feyenoord dat ze de voorronde van de Champions League halen. Dat ze in de Champions League terechtkomen en niet in de Europa League," stelt De Mos in de podcast Twee Viertje met Aad.

De Mos maakt daarbij ook de pijnlijke vergelijking met Ajax, dat vorig seizoen dramatisch presteerde en nu weer boven water komt. Feyenoord daarentegen lijkt juist een stap terug te doen. "Het is niet het mooie van voetbal, het is gewoon het slechte van voetbal. Dat is mismanagement in de top. Als Ajax Mislintat aanstelt en al die transfers toelaat en daarvoor al met Hamstra en Huntelaar dan ben je 300 miljoen kwijt in het voetbal."

Maar De Mos draait er niet omheen: ook Feyenoord zelf is volgens hem schuldig aan wanbeleid. De oorzaak? De trainer. "Bij Feyenoord zit wel mismanagement op basis van het aanstellen van een coach. Een coach is niet onbelangrijk voor een team. Kijk maar naar de manier van werken."

Vooral het grote aantal blessures is voor De Mos geen toeval, maar een signaal. "Er zal best een reden zijn om zoveel blessures te hebben. Er zullen na het vertrek van Arne Slot wel op een andere manier gewerkt zijn. Dat is kapitaalverdiening op het veld."