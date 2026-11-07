Aad de Mos geeft waarschuwing aan Ajax: "Hij is een plaaggeest!
Aad de Mos waarschuwt Ajax voor Wout Weghorst. De Amsterdammers spelen zondag een uitwedstrijd tegen FC Twente in de Grolsch Veste. De voormalig trainer van Ajax verwacht dat de spits van de Tukkers een belangrijke rol kan spelen en ziet in hem een lastige tegenstander.
"Hij is een plaaggeest", zegt De Mos over Weghorst in De Telegraaf. "Dat heeft hij al laten zien door als begin- en eindstation van counters te functioneren. Daar zullen ze heel alert op moeten zijn bij Ajax. Hij wil natuurlijk ook zijn gram halen. Het wordt een wedstrijd tussen Tolu en Weghorst, waarin Wout wil laten zien dat hij net zo goed of beter is."
Toch is De Mos niet op alle vlakken enthousiast over de spits. "Ik vind zijn drive af en toe wat overdreven. Die past beter bij FC Twente dan bij Ajax. Ik heb hem nooit echt een Ajax-spits gevonden, zoals Kluivert, Kieft en Van Basten dat wel waren. Hij is een heel ander type. Niks ten nadele van Wout, maar hij heeft wel op twee WK's gestaan. En als zelfs Lionel Messi zich druk om je maakt, heb je iets wel laten zien."
De Mos zag Weghorst afgelopen week indruk maken in het duel met Excelsior, dat door Ajax met 0-9 werd gewonnen. Hij was vooral onder de indruk van de technische kwaliteiten van de spits. "Het had iets weg van Zlatan Ibrahimovic. Natuurlijk is het makkelijker tegen de tien van Excelsior, maar je moet het nog steeds uitvoeren. Die aanname bij het derde doelpunt was Bergkampiaans."
De oud-trainer kijkt uit naar het treffen in Enschede en schat de kansen van beide ploegen gelijk in. Wel stelt hij dat Ajax over twee belangrijke spelers moet kunnen beschikken om een goed resultaat te halen. "Ik verwacht een open wedstrijd, waar het bij Ajax belangrijk is dat de steunpilaren meedoen: Sofyan Amrabat en Julian Brandt. Als zij de wedstrijd niet halen, wordt het heel lastig."
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