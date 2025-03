Aad de Mos keihard over Ajax-speler: "Een miskoop eerste klas"

"PSV gaat vol druk zetten op Ajax. De spelers zijn allemaal fit en Tillman zal ook wel weer in de basis verschijnen", begint De Mos. "Ajax heeft grote problemen aan de rechterkant, want Gaaei is geschorst en Rosa is een miskoop eerste klas. Noa Lang gaat hem binnendoor pakken en Ajax wordt in fases weggespeeld door PSV."

"PSV komt op drie punten en heeft een beter doelsaldo', schetst hij het scenario dat de Eindhovenaren zondagmiddag weten te winnen van Ajax. "Ajax en PSV kunnen zich geen nederlagen meer permitteren. De eerste de beste die punten gaat laten, die hangt eraan."

"PSV heeft een vaste manier van spelen als iedereen fit is. Dat zijn ze nu. Ze hebben twee weken rust gehad en zijn niet in het rood gekomen. Dan kunnen ze volledig druk zetten naar voren toe en aangesloten spelen. Dat zijn ze op hun sterkst. PSV heeft aanvallend het scorende vermogen dat Ajax niet heeft. Ajax leunt altijd op een gelukkige goal. Ajax is voor deze wedstrijd kansloos in Eindhoven", besluit hij.