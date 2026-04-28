Aad de Mos kijkt vooruit op Ajax-PSV: "Vind Ajax niet zo stabiel"
Voormalig trainer Aad de Mos verwacht niet dat PSV zaterdag zomaar wordt weggespeeld door Ajax, na hun trip naar Ibiza. Volgens de analist zal de Eindhovense ploeg juist met extra motivatie richting De Topper gaan.
"Na die reis zullen ze iets willen laten zien. Natuurlijk zullen er mensen met een oordeel komen als het misgaat, maar PSV zal gebrand zijn om dat te voorkomen", zegt De Mos bij het Eindhovens Dagblad. De analist blikte ook terug op de recente vorm van PSV en lichtte Esmir Bajraktarevic uit na zijn optreden tegen PEC Zwolle. "Ik vond hem in de interlands van Bosnië ook al goed spelen en zaterdag tegen Rosa kan hij binnendoor komen."
Over Ajax is De Mos kritischer: "Ajax vind ik nog niet zo stabiel, hoewel ze tegen NAC wel een uitstekende eerste helft speelden." PSV-volger Rik Elfrink wijst op een opvallend statistisch gegeven: trainer Peter Bosz wist nog niet te winnen in de Johan Cruijff ArenA met PSV. Dat kan zaterdag veranderen in de topper tegen Ajax. "PSV kan Ajax in het putje duwen, maar natuurlijk is het afwachten of dat wel gebeurt."
Aad de Mos kijkt vooruit op Ajax-PSV: "Vind Ajax niet zo stabiel"
