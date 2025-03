Aad de Mos komt met bijzondere rekensom: "Dan staat PSV eerste"

"Peter Bosz is een vakman eerste klas, maar wel één die te koppig is", begint De Mos bij ESPN. "Overal waar hij komt, van Heracles tot Dortmund: het eerste jaar is het prachtig, het tweede jaar blijft hij koppig. Hij ziet de oplossingen wel, maar hij wíl het gewoon niet. Een andere trainer plaatst er een 'stoppertje' tussen", constateert hij.

"Dat komt ook door zijn assistenten, die zijn niet krachtig genoeg. In een week tijd is alles weg. De nieuwe doelstelling is nu tweede worden en blijven. Dan begin je met een ‘nieuwe competitie’, met een fris hoofd", gaat de oud-trainer verder, die vervolgens op geheel eigen wijze een rekensom op zijn oude werkgever loslaat.

"Dan staat PSV eerste, maar eigenlijk dus op de tweede plaats. PSV is dan één, nummer drie Utrecht is dan twee, Feyenoord op acht punten is dan drie. Dan is zaterdag dus een must-win tegen Heerenveen. Mocht het dit weekend escaleren, dan zou ik hem niet ontslaan. Maar ook niet verlengen", aldus De Mos.