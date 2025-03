Aad de Mos kritisch op Ajacied: "Dat is een miskoop eersteklas"

"Als ik coach van Ajax was, had ik geen fijne dag", vertelt De Mos in een video-item van het Eindhovens Dagblad. "Ajax is in fases weggespeeld door AZ. De doodsteek voor Ajax is het uitvallen van Anton Gaaei (rode kaart, red.), want nu moet Lucas Rosa waarschijnlijk spelen. Ik kan je vertellen: Noa Lang speelt Lucas Rosa helemaal kleurenblind. Dat is een miskoop eersteklas."

"PSV gaat voor de laatste kans, het is alles of niks. Bloedstollend. PSV gaat die wedstrijd winnen. Ajax heeft het ook vaak moeilijk in Eindhoven. Als PSV verliest of gelijk speelt, is het over. Dus ja, ik zie PSV terugkomen in de race. Ajax krijgt ook een link programma. Als PSV de drie punten pakt, wordt het bibberen in Amsterdam", aldus De Mos.