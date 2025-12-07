Kick-off
'Opvolger Danny Blind genoemd': "Dat is best opmerkelijk"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Aad de Mos kritisch op Fortuna Sittard: "Dat was ongelofelijk"

Max
bron: Goedemorgen Eredivisie
Aad de Mos
Aad de Mos Foto: © Pro Shots

Aad de Mos zag dat Ajax het zaterdagavond lastig had tegen Fortuna Sittard. De Amsterdammers wonnen uiteindelijk wel met 1-3 in Limburg. 

De Mos was ook niet te spreken over het 'Getafe van de Eredivisie'. "Die schoppen die ze uitdeelden aan Godts, maar ook aan Weghorst, waren ongelofelijk. Dat vond ik heel slecht", stelt de voormalig oefenmeester in Goedemorgen Eredivisie

Ajax won door drie snelle goals voor en na rust, maar De Mos zag dat de ploeg van Fred Grim weer niet kon overtuigen. "Ajax speelde voor de rust ook heel slecht. Er zit totaal geen creativiteit in dat middenveld", oordeelt De Mos. "Itakura staat als vijfde man in de verdediging, terwijl Gloukh en Klaassen ook weinig brachten."

Gerelateerd:
Willem Weijs

Ajax kritisch op Jong en Onder 19: "Steken de koppen bij elkaar"

0
Joeri Heerkens

Jong Ajax opnieuw onderuit: "Tot de 89e minuut ben je de held"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Aad de Mos
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Kaj Sierhuis

Sierhuis baalt van situatie Ajax: "Iedere liefhebber hoopt dat"

0
Valentijn Driessen

Driessen verwacht geen harde straffen: "Daar wordt om gelachen"

0
Danny Buijs

Ihattaren vraagteken voor duel met Ajax: "Paar hebben pijntjes"

0
Marjan Olfers

Oud-lid RvC klaar met Ajax: "Ze zijn niet de baas in eigen huis"

0
Bas Nijhuis

Bas Nijhuis keihard na vuurwerkschandaal: "Ik was echt kwaad"

0
Brian Brobbey juicht

VIDEO | Brobbey én Traoré goud waard voor winnend Sunderland

0
Ruben den Uil

Ajax maakt geen indruk: "NAC Breda had het veel beter voor elkaar"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
2 Feyenoord 14 18 31
3 NEC Nijmegen 14 13 24
4 AZ 14 4 24
5 Ajax 14 6 23
6 FC Groningen 15 0 23
7 FC Utrecht 14 6 21
8 FC Twente 14 3 20
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd