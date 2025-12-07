Het laatste Ajax Nieuws
Aad de Mos kritisch op Fortuna Sittard: "Dat was ongelofelijk"
Aad de Mos Foto: © Pro Shots
Aad de Mos zag dat Ajax het zaterdagavond lastig had tegen Fortuna Sittard. De Amsterdammers wonnen uiteindelijk wel met 1-3 in Limburg.
De Mos was ook niet te spreken over het 'Getafe van de Eredivisie'. "Die schoppen die ze uitdeelden aan Godts, maar ook aan Weghorst, waren ongelofelijk. Dat vond ik heel slecht", stelt de voormalig oefenmeester in Goedemorgen Eredivisie.
Ajax won door drie snelle goals voor en na rust, maar De Mos zag dat de ploeg van Fred Grim weer niet kon overtuigen. "Ajax speelde voor de rust ook heel slecht. Er zit totaal geen creativiteit in dat middenveld", oordeelt De Mos. "Itakura staat als vijfde man in de verdediging, terwijl Gloukh en Klaassen ook weinig brachten."
