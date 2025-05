Aad de Mos rekent er op los: "Dat is het getal van het seizoen"

"Vijf punten", antwoordt De Mos voor de camera van ESPN. "In die andere periode pakte Ajax altijd de punten, maar nu op het einde kan je niks meer goed maken. Het is nu aftellen geblazen. PSV heeft een inzinking gehad. Die hebben een cadeautje gegeven aan Ajax, met negen punten. Maar Ajax heeft dat niet uitgepakt, dat cadeautje. Ze hebben het zelfs slechter gedaan dan PSV."

Eén getal staat voor De Mos symbool voor dit seizoen, dat in zijn ogen 'krankzinnig' verlopen is. "De twee titelkandidaten hebben allebei negen punten voor gestaan. het zit allemaal in het getal negen. Ik ga weer een beetje rekenen. PSV scoort 90 + 9 in Rotterdam (2-3 bij Feyenoord) en Groningen scoort 90 + 9 in Groningen (2-2 tegen Ajax). Negen is het getal van het seizoen."

Volgens De Mos zouden mensen die naar het casino zouden gaan moeten inzetten op dat getal. "Als ik zou gaan, en misschien doe ik het stiekem wel een keertje in het weekend, dan zet ik alles op negen."