Aad de Mos verrast: "Had ik niet verwacht na zijn Ajax-tijd"
PSV won afgelopen weekend met liefst 7-0 van Willem II. Daarmee moet het vertrouwen bij de Eindhovenaren wel goed zitten in aanloop naar het duel met Club Brugge. Aad de Mos meent dan ook dat PSV moet winnen, wil het een goede uitgangspositie krijgen voor overwintering in de Champions League.
"Zeker. Als PSV wat wil in de Champions League en gekeken naar het verdere programma? Dan moet je thuis winnen van Club Brugge", stelt De Mos in Elfrink & De Mos van het Eindhovens Dagblad over het treffen met Club Brugge en het daarop volgende treffen met SC Cambuur. "Allebei de wedstrijden is must-win. Als je mee wil doen in de Champions League na de winterstop, moet je winnen van Club. Anders wordt het een heel moeilijke klus."
Voor het nieuwe jaar treft PSV daarna nog twee tegenstanders: Real Madrid (uit) en Atlético Madrid (thuis). Tegen die clubs een resultaat behalen lijkt De Mos te hoog gegrepen: "Real-uit is normaal geen wedstrijd die je wint."
Bij Club Brugge is Carlos Forbs een van de smaakmakers. "Ze scoren makkelijk. Carlos Forbs had ik al afgeschreven bij Ajax. Ik vond hem een beetje een blinde. Hij schijnt zijn weg gevonden te hebben in het Belgische voetbal", zegt De Mos. "Ik had niet verwacht dat Forbs na zijn tijd bij Ajax nog zou opbloeien. Dat is toch knap gedaan."
Aanvoerder Hans Vanaken en spits Nicolò Tresoldi bewezen zich al meermaals in de Champions League via goals. "Hans Vanaken is de spelmaker. Een typische Club-speler", aldus De Mos, die ziet dat Vanaken een goede connectie heeft met de makkelijk scorende Tresoldi. "Geef hem de ruimte en ze praten over hoe hij de hoeken van de goal kiest. Hij is geen kleine jongen in het internationale voetbal."
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Aad de Mos verrast: "Had ik niet verwacht na zijn Ajax-tijd"
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