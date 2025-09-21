Aad de Mos voorspelt: "Fans denken dat je over Ajax heenloopt"

Aad de Mos kijkt uit naar de wedstrijd tussen PSV en Ajax van aankomende zondag. De voormalig hoofdtrainer van beide clubs verwacht een overwinning voor de Eindhovenaren in het Philips Stadion.

Beide ploegen hebben echter geen goede generale repetitie achter de rug, waarvan PSV midweeks het minst goed heeft gepresteerd. De Eindhovenaren verloren in de Champions League met 1-3 van Union Sint-Gillis, terwijl Inter Milan met 0-2 won in de Amsterdamse Johan Cruijff Arena.

"Het resultaat neem je qua vertrouwen toch mee naar de volgende wedstrijd", vertelt De Mos in een video-item van het Eindhovens Dagblad. "En dan is het natuurlijk een open wedstrijd. Supporters denken dat als het wat minder bij Ajax gaat, dat je dan over Ajax heenloopt."

"Maar je weet dat Ajax in Eindhoven altijd beter speelt tegen PSV, dan in de Arena. Dat is heel typisch, maar ik heb toch het vertrouwen in PSV. Dat ze die wedstrijd gaan winnen. Mijn voorspelling is dat ze Ajax hier vanaf minuut één bij de keel grijpen en dat PSV met 3-1 wint", aldus De Mos.