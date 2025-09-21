AD Voetbalpodcast
Jans steunt Heitinga: "Zijn trainers nu tere zieltjes geworden?"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax wedstrijden

Aad de Mos voorspelt: "Fans denken dat je over Ajax heenloopt"

Stefan
Aad de Mos
Aad de Mos Foto: © Pro Shots

Aad de Mos kijkt uit naar de wedstrijd tussen PSV en Ajax van aankomende zondag. De voormalig hoofdtrainer van beide clubs verwacht een overwinning voor de Eindhovenaren in het Philips Stadion.

Beide ploegen hebben echter geen goede generale repetitie achter de rug, waarvan PSV midweeks het minst goed heeft gepresteerd. De Eindhovenaren verloren in de Champions League met 1-3 van Union Sint-Gillis, terwijl Inter Milan met 0-2 won in de Amsterdamse Johan Cruijff Arena. 

"Het resultaat neem je qua vertrouwen toch mee naar de volgende wedstrijd", vertelt De Mos in een video-item van het Eindhovens Dagblad. "En dan is het natuurlijk een open wedstrijd. Supporters denken dat als het wat minder bij Ajax gaat, dat je dan over Ajax heenloopt."

"Maar je weet dat Ajax in Eindhoven altijd beter speelt tegen PSV, dan in de Arena. Dat is heel typisch, maar ik heb toch het vertrouwen in PSV. Dat ze die wedstrijd gaan winnen. Mijn voorspelling is dat ze Ajax hier vanaf minuut één bij de keel grijpen en dat PSV met 3-1 wint", aldus De Mos.

Zet in op Ajax tegen PSV!

Ajax speelt zondagmiddag de topper tegen PSV. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Raúl Moro

Moro-wissel wekt verbazing: "En dan vergeet je het belangrijkste"

0
Valentijn Driessen

Driessen voorspelt topper: "Niet vanwege het uitstekende voetbal"

0
Lees meer:
Ajax wedstrijden Ajax historie & oud-spelers Aad de Mos Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Hans Kraay jr.

Kraay vergelijkt Ajax: "Middelmatige ploegen doen dat een kwartiertje"

0
Maccabi Tel Aviv-fans met een pyro in het uitvak van Ajax

Bewijsmateriaal teruggevonden van wangedrag rond Ajax - Maccabi

0
Danique Tolhoek

VIDEO: Ajax Vrouwen wint van Sturm Graz en gaat door in Europa

0
John Heitinga

Ajax en Heitinga krijgen complimenten: "Het plan klopte wel"

0
Valentijn Driessen

Driessen gaat niet mee met Heitinga: "Natuurlijk wel een thema"

0
De Vrij en Dumfries met Inter in de Champions League

Dumfries kreeg beuk van Ajacied: "Ik moest er wel even om lachen"

0
Wim Kieft

Kieft deelt gezondheidsupdate: "Brandweer takelde mij uit huis"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
16:30
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 5 10 15
2 PSV 5 9 12
3 Ajax 5 6 11
4 AZ 4 5 10
5 NEC Nijmegen 5 8 9
6 FC Utrecht 5 7 9
7 FC Groningen 5 1 9
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd