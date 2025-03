Aad de Mos voorspelt PSV - Ajax: "Dat zou me niet verbazen"

De belangen zijn groot, PSV kan het gat met Ajax verkleinen tot drie punten en gaat dat volgens De Mos ook doen. "Ik ben ervan overtuigd dat PSV die wedstrijd gaat winnen", stelt hij in een video-item van het Eindhovens Dagblad. "Omdat PSV nu twee weken rust heeft gehad, dus die jongens zitten niet meer in het rood. Die gaan druk naar voren zetten, de verdediging kan weer aansluiten. Het wordt een heksenketel."

De Mos voorspelt dat de Amsterdammer achterover zullen leunen in Eindhoven. "Ajax zal opnieuw afwachten en op de counter spelen. Ze worden hier waarschijnlijk overlopen", klinkt het. "Het zou me niet verbazen als het gewoon een regelmatige 3-1 overwinning wordt voor PSV. Ze hebben ook nog een handicap, want Gaaei is er niet bij, dus je krijgt daar Rosa. Ik ben ervan overtuigd dat Lang hem in de problemen gaat brengen en dat er absoluut kansen gaan komen."