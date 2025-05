Aad de Mos voorspelt titelstrijd: "Maar dat gaat niet gebeuren"

De Mos was aanwezig in de Kuip en kwam op de terugweg de spelersbus van PSV tegen. "Daar bij Gilze-Rijen in de buurt. Onderweg naar huis. Wordt er net 1-0 gemaakt, zit die Bosz te bellen", vertelt de voormalig oefenmeester in een video-item van het Eindhovens Dagblad. "Een kilometer of twee verder werd het 2-0. Die bus ging heen en weer. Ongelooflijk", onthult De Mos. "Dat zijn zes punten die je dan pakt. Twee keer drie is toch zes?"

Het gat tussen koploper Ajax en PSV is nog één punt met nog twee wedstrijden te gaan. De Mos denkt dat de Amsterdammers de koppositie alsnog gaan verliezen. "Als ik ongelijk heb, loop ik van het bankie hier bij het Philips Stadion naar huis. Die staat. Mocht lucky Ajax herrijzen uit de dood, dan weet je het nooit", aldus de analist. "Maar..... dat gaat niet gebeuren want het geluk is al op.”