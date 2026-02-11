Aad de Mos vreest voor Ajax: "Gaan daar niet in de buurt komen"

Het huidige record staat op 8 april, maar in theorie kan PSV al op 4 april de titel veiligstellen. De Mos twijfelt er niet aan dat dat scenario realistisch is. "Ik denk het wel", zegt hij in gesprek met het Eindhovens Dagblad op de vraag of PSV de vroegste kampioen ooit wordt. "Ik denk dat PSV weinig punten gaat laten liggen, Feyenoord gaat dat nog wel doen. Die hebben een zwaar programma. Ze krijgen bijvoorbeeld nog NEC-uit, die zijn er nog lang niet."

Opvallend genoeg ziet De Mos NEC als de belangrijkste uitdager van de koploper. "Zeker." De Nijmegenaren kunnen bij winst in de inhaalwedstrijd tegen FC Utrecht zelfs de tweede plaats overnemen. Volgens De Mos beginnen de verhoudingen bovenin inmiddels duidelijk te worden. "Je ziet hoe Ajax punten verspeelt, die staan vast vierde. Ik denk niet dat ze in de buurt gaan komen van NEC en Feyenoord."

Voor De Mos is de eindconclusie dan ook helder. "Ik denk dat de conclusie getrokken kan worden: PSV kampioen. Plaats twee gaat tussen NEC en Feyenoord."