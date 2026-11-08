Aad de Mos waarschuwt Ajax: "Plaaggeest die zijn gram wil halen"

Aad de Mos kijkt uit naar de topper van zondagmiddag in de Eredivisie. FC Twente krijgt Ajax op bezoek in Enschede en de oud-hoofdtrainer is vooral benieuwd naar de rol die Wout Weghorst tegen zijn oude club kan spelen.

"Hij is een plaaggeest", zegt De Mos in De Telegraaf over de spits van FC Twente. "Dat heeft hij al laten zien door als beginstation en eindstation van counters te functioneren. Daar zullen ze heel alert op moeten zijn. Hij wil natuurlijk ook zijn gram halen. Het wordt een wedstrijd tussen Tolu en Weghorst, waarin Wout wil laten zien dat hij net zo goed of beter is."

Weghorst speelde in zijn loopbaan zeven keer tegen Ajax en scoorde daarin vier keer. De Mos denkt dat De Grolsch Veste goed past bij Weghorst. "Ik vind zijn drive af en toe een beetje overdreven. Die past beter bij FC Twente dan bij Ajax. Ik heb hem nooit een echte Ajax-spits gevonden. Kluivert, Kieft of Van Basten, dat zijn voor mij Ajax-spitsen. Hij is een heel ander type."