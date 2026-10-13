Aad de Mos waarschuwt 'labiel' Ajax: "Dan wordt het een lijdensweg"

Na de speelronde in de Eredivisie gaan de Nederlandse clubs Europa weer in. PSV neemt het in de Champions League op tegen RB Leipzig en voormalig trainer Aad de Mos denkt dat de Eindhovenaren internationaal gezien net wat meer kan dan in de nationale competitie. Daarnaast bespreekt hij de titelkansen van Ajax, dat afgelopen weekend averij opliep tegen NEC.

"Perisic, Dest, Kostic, Van Bommel? Dat zijn toch mannen die op dit niveau iets moeten kunnen", vertelt De Mos in een item van het Eindhovens Dagblad. "PSV heeft nu de kans om korte metten te maken met alle pijnpunten, waarvan het weggeven van te veel grote kansen er eentje is."

"Als het vanaf nu staat in Eindhoven, kan het tot de kerst goed lopen en kan PSV met Feyenoord om de titel gaan strijden. Ik vind Ajax nu nog te labiel ogen. Gaat het zo door in Amsterdam, dan wordt het een lijdensweg en gaan ze nog steeds niet meedoen. Er is veel kwantiteit gekocht, maar vooralsnog is er te weinig kwaliteit", aldus De Mos.