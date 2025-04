Aad de Mos was bij Ajax: "Een begrafenis, publiek deed niet mee"

Ajax speelde zondagmiddag in de Johan Cruijff Arena met 1-1 gelijk tegen Sparta en daardoor kan PSV het gat met de koploper komend weekend verkleinen naar vier punten. Aad de Mos toont zich kritisch over het spel van de club uit Amsterdam.

"Als je de drie laatste wedstrijden ziet tegen Willem II, FC Utrecht en Sparta, dan is het voetbal zeer matig. Ze krijgen veel kansen tegen en de coach is nu ook aan het bibberen. Het gaat bij zo'n coach in het koppie zitten", vertelt hij op de website van het Eindhovens Dagblad. "Francesco Farioli heeft, met alle respect, nog nooit een titel gewonnen. Hij heeft nog nooit voor een titel gespeeld... Daar komen andere dingen bij kijken", weet De Mos.

"Ze hebben ook heel veel geluk gehad in de beginfase", vervolgt hij realistisch. "Matheus pakte een aantal ballen, waarvan er zeker twee binnen moeten. Dan is het gedaan, hè. Ik was in het stadion om eens te kijken wat Ajax op dit moment voorstelt. Ze zeiden: we moeten die nederlaag niet overschatten, we pakken de draad wel weer op. Maar ik vond het in een stadion ook een soort begrafenis, het publiek deed niet mee", constateert De Mos.

"Er hangt een walm boven Ajax, dat het weleens mis zou kunnen gaan. Ik ben niet zeker. Tegen wie Ajax ook speelt hebben ze het moeilijk", vervolgt de voormalig Ajax-trainer, die verwacht dat PSV zaterdag 'gewoon' van Fortuna Sittard gaat winnen. "Ze kunnen in smoking blijven spelen. In het weekend weer een Janneke en Mieke-wedstrijd. Daar gaan ze ook een demonstratie van maken. Het vertrouwen is terug, er wordt gevoetbald en de grasmat speelt een grote rol. De bepalende mensen zijn ook weer in vorm", besluit De Mos over de sterkhouders in de ploeg van Peter Bosz.