Aad de Mos wijst naar NEC - Ajax: "Daar staat het mes op de keel"

"Het is een cadeautje voor de technische staf. Je bent en vermoeid en je hebt verloren tegen Atlético Madrid", begint de analist bij het Eindhovens Dagblad. "Het hoort bij deze fase in de competitie. Zo weet PSV dat het nog lang niet gestreden is. Alle topploegen krijgen soms weerstand in wedstrijden waarin dat niet wordt verwacht. In de absolute top moet je er altijd staan."

"Alle complimenten voor PSV zijn volkomen terecht, over het spel tot nu toe in de eerste seizoenshelft. Ik heb echt genoten. Tegen Napoli, tegen Liverpool, tegen Feyenoord. Ze mogen de slingers ophangen voor het mooie kalenderjaar", aldus De Mos. "Maar de bloemen liggen op de meet."

Het kalenderjaar 2025 telt nog twee wedstrijden. Dinsdag is GVVV de tegenstander in de Eurojackpot KNVB Beker en in het weekend wacht een bezoekje aan De Galgenwaard. "Utrecht moet een tegenstander zijn die PSV ligt", luidt de voorspelling van De Mos. "Als je zelf wint, is het schema van de rest ideaal om uit te bouwen. NEC - Ajax, Feyenoord - Twente. Daar staat het mes op de keel."