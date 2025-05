Aad de Mos ziet twee dissonanten bij Ajax: "Gewoon de weg kwijt"

Ajax speelde afgelopen weekend in eigen huis met 1-1 gelijk tegen Sparta Rotterdam en Aad de Mos denkt dat trainer Francesco Farioli moet ingrijpen. De voormalig profvoetballer is van mening dat Wout Weghorst in de basis moet beginnen tegen NEC.

"Brobbey is de weg volledig kwijt", vertelt hij in 'Twee Viertje met Aad' op het Youtube-kanaal van Soccernews. "Bertrand Traoré was ook de weg volledig kwijt in het eerste uur tegen Sparta. Brobbey heeft het niet meer, alle ballen springen van zijn voet af. Die jongen is gewoon de weg kwijt. Je kunt nu niet meer om Weghorst heen", aldus De Mos, die tevens hoopt dat de koploper wat aanvallender en attractiever gaat spelen.

“Ik heb ze zondag zien spelen in de ArenA… Ajax speelt een beetje laf en dat in een thuiswedstrijd", constateert hij. "Toch altijd maar weer achter de bal met z’n allen, geen druk naar voren. Ajax heeft het gewoon moeilijk met deze speelwijze, ook tegen NEC, ook in de laatste thuiswedstrijd tegen FC Twente en zéker in Groningen. Dus, ga uit van een andere speelwijze met meer druk naar voren", adviseert De Mos.

"Ga spelen voor de winst, vanaf minuut één, Farioli! Ze kunnen het wel, dat laten ze zien als ze achter staan", vervolgt de voormalig Ajax-trainer, die geen voorkeur heeft voor Mika Godts of Victor Edvardsen als linksbuiten. “Het is lood om oud ijzer. Als je denkt dat Edvardsen het beter gaat doen dan Godts, dan is het juist weer andersom. Zo blijf je aan de gang", besluit De Mos.