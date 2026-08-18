'Aan Ajax gelinkte speler probeert breuk met Girona te forceren'

Viktor Tsygankov ligt op ramkoers met zijn club Girona. De vleugelspeler, die eerder deze zomer nog gelinkt werd aan Ajax, wil weg bij de Spaanse club.

Tsygankov staat nog een jaar onder contract bij Girona, maar heeft zijn zinnen gezet op een transfer. De linksbuiten heeft volgens Spaanse media aangegeven weg te willen, maar vooralsnog kwamen geïnteresseerde clubs nog niet over de brug met een goede transfersom.

De 28-jarige Oekraïner zou de eerste wedstrijd van het seizoen meespelen met Girona, maar besloot niet in actie te willen komen en kon op de tribune zitten. Onder meer Cadena SER schrijft dat Tsygankov hoopt op een contractontbinding en transfervrije status.