'Farioli keerde sentiment bij Ajax': "Een hele grote fout geweest"
'Aan Ajax gelinkte Barcelona-speler kiest voor Spaanse transfer'

Marc-André ter Stegen
Marc-André ter Stegen lijkt niet de overstap naar Ajax te maken. Girona FC lijkt momenteel de beste papieren te hebben om de doelman over te nemen van FC Barcelona, zo meldt het Spaanse Sport zondag.

De Catalaanse club voerde eerder gesprekken met Aston Villa over een mogelijke overeenkomst, maar de Engelse club uit de Premier League zoekt momenteel geen nieuwe keeper. De 33-jarige Ter Stegen verloor zijn basisplaats bij Barcelona na langdurig blessureleed. Ook Ajax zou interesse hebben getoond in de Duitse doelman.

Nu lijkt Girona echter hard op weg om Ter Stegen over te nemen. In tegenstelling tot Ajax zou Girona wél kunnen voldoen aan de salariseisen van de keeper. Ter Stegen staat sinds 2014 onder contract bij Barcelona, met een huidige verbintenis tot medio 2028.

