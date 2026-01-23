Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax transfers & geruchten

'Aan Ajax gelinkte vleugelaanvaller hard op weg naar Turkije'

Max
bron: X (voorheen Twitter)
Yáser Asprilla
Yáser Asprilla Foto: © Pro Shots

Ajax lijkt achter het net te vissen in de strijd om Yáser Asprilla. De Colombiaanse aanvaller is hard op weg naar Galatasaray. 

Volgens journalist Pipe Sierra sprak de zaakwaarnemer van Asprilla met onder andere Benfica en Ajax, maar lijkt Galatasaray er met de handtekening van het talent vandoor te gaan. De Turkse club deed het beste voorstel bij Girona en gaat de 22-jarige vleugelaanvaller huren met de optie tot koop.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Zet in op Ajax tegen Feyenoord!

Ajax speelt zaterdagmiddag de thuiswedstrijd tegen FC Volendam. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Marijn Beuker

Beuker baalt: "Helaas kon hij in Nederland niet helemaal aarden"

0
Elton Acolatse in Amsterdam

Acolatse (30) maakt mooie transfer: "Hij is opgeleid door Ajax"

0
Lees meer:
Ajax transfers & geruchten Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Nassef Chourak

Chourak: "Had verwacht dat sommige clubs concreet zouden worden"

0
Mario Been

Mario Been tipt Ajax over Eredivisie-uitblinker: "Haal hem op"

0
Joris Kramer en Jari de Busser

Go Ahead-speler genoemd voor Ajax: "Hij kan probleemloos mee"

0
Gertjan Verbeek

Verbeek enthousiast: "Heeft bij Ajax ook dingen geïntroduceerd"

0
Mario Been

Mario Been snapt niks van Ajax: "Je hoeft maar te bellen..."

0
Hans Kraay

Kraay onthult update over Maurice Steijn: "Op een serieuze lijst"

0
Johan Inan

Johan Inan: "Ik verwacht dat Ajax die deze week gaat presenteren"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties