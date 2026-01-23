'Aan Ajax gelinkte vleugelaanvaller hard op weg naar Turkije'

Ajax lijkt achter het net te vissen in de strijd om Yáser Asprilla. De Colombiaanse aanvaller is hard op weg naar Galatasaray.

Volgens journalist Pipe Sierra sprak de zaakwaarnemer van Asprilla met onder andere Benfica en Ajax, maar lijkt Galatasaray er met de handtekening van het talent vandoor te gaan. De Turkse club deed het beste voorstel bij Girona en gaat de 22-jarige vleugelaanvaller huren met de optie tot koop.