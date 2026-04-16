"We wisten dat Ajax met vier achterop zou blijven staan en wij met een inschuivende man op het middenveld steeds een overtalsituatie konden creëren. Dat pakte heel goed uit", blikt hij terug in een interview op de website van VI. "Hoe die wedstrijd verliep, was niet zo bijzonder. Ik vind ons namelijk niet minder dan Ajax op dit moment, dat hebben we dit seizoen al zo vaak laten zien. Wel was ik nieuwsgierig of we het ook dáár konden waarmaken. Voor een aantal jongens was het een eerste wedstrijd in de Johan Cruijff Arena", weet Van den Brom.

"Maar we hadden de hele week al een goed gevoel en dat bleef die avond zo. Ik heb geen moment gedacht dat we niet zouden winnen", vervolgt hij. "Later kreeg ik filmpjes uit het buitenland toegestuurd, van een Braziliaanse vriend en een kennis uit mijn tijd in Saudi-Arabië. Zij hadden de wedstrijd gekeken en feliciteerden me met de overwinning. Aan de reacties merk je dat het speciaal blijft, winnen bij Ajax. Maar voor mij was het dus geen verrassing. Thuis waren we ook al sterker, maar verloren we (met 2-3, red.) omdat we zoveel kansen misten", legt Van den Brom uit.