"Aan de reacties merk je dat het speciaal blijft, winnen bij Ajax"
FC Twente staat na dertig competitiewedstrijden op een vierde plek in de Eredivisie, nadat Ajax in de Johan Cruijff Arena met 1-2 werd verslagen. Trainer John van den Brom heeft genoten van de knappe zege in Amsterdam.
"We wisten dat Ajax met vier achterop zou blijven staan en wij met een inschuivende man op het middenveld steeds een overtalsituatie konden creëren. Dat pakte heel goed uit", blikt hij terug in een interview op de website van VI. "Hoe die wedstrijd verliep, was niet zo bijzonder. Ik vind ons namelijk niet minder dan Ajax op dit moment, dat hebben we dit seizoen al zo vaak laten zien. Wel was ik nieuwsgierig of we het ook dáár konden waarmaken. Voor een aantal jongens was het een eerste wedstrijd in de Johan Cruijff Arena", weet Van den Brom.
"Maar we hadden de hele week al een goed gevoel en dat bleef die avond zo. Ik heb geen moment gedacht dat we niet zouden winnen", vervolgt hij. "Later kreeg ik filmpjes uit het buitenland toegestuurd, van een Braziliaanse vriend en een kennis uit mijn tijd in Saudi-Arabië. Zij hadden de wedstrijd gekeken en feliciteerden me met de overwinning. Aan de reacties merk je dat het speciaal blijft, winnen bij Ajax. Maar voor mij was het dus geen verrassing. Thuis waren we ook al sterker, maar verloren we (met 2-3, red.) omdat we zoveel kansen misten", legt Van den Brom uit.
"We speelden gelijk (1-1, red.) in De Kuip, waar we nog veel beter waren. Thuis wonnen we wel overtuigend van Feyenoord. Wij kunnen zo goed voetballen", beseft hij. "Met dat vertrouwen gingen we naar Ajax. En het mooie is dan dat alles wat je vooraf bedenkt, wat je bespreekt in de meetings en wat je trainbaar maakt, op het veld tot uiting komt. Zeker in de winnende goal. Wij willen achterin voetballen, maar als dat niet lukt: de diepte in. Dat deden we, waarna de bal via de borst van Sam Lammers bij Bart van Rooij kwam, die als rechtsback vanaf de middenlijn naar de goal doorstoomde", aldus Van den Brom.
"Bij dat doelpunt kun je heel veel van de organisatie van Ajax zeggen, maar ik kijk naar onszelf: die aanval kwam niet uit de lucht vallen", constateert hij. "Ik kan je er zo nog twintig uit dit seizoen laten zien. Daar is specifiek op getraind. Mooi man", aldus Van den Brom, die met FC Twente ook de minste tegengoals heeft in de Eredivisie: 32. "Een teken dat de balans goed is. We verdedigen ook echt als team. Iedereen doet mee. Ik vind wel dat we nog vaak te laag komen te staan. Na die 1-2 tegen Ajax bijvoorbeeld, toen liepen we te ver achteruit. Het liefst speel ik nog wat verder naar voren."
Jordi Cruijff: "Daar doen we ook bij Ajax en Barcelona niet aan"
