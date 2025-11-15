Aandeelhoudersvergadering Ajax: 'Bestuurder beticht van lariekoek'

Vrijdag ontstond er een 'felle woordenwisseling' tijdens de aandeelhoudersvergadering van Ajax. Dirk Anbeek, vicevoorzitter van de raad van commissarissen, kreeg het verbaal aan de stok met aandeelhouder en verenigingslid Lex Hes.

"Over een verandering van het bestuursmodel kwam het tot een felle woordenwisseling tussen Anbeek en aandeelhouder en verenigingslid Lex Hes", schrijft Het Parool, dat bij de vergadering in Amsterdam aanwezig was. Anbeek noemde Hes "lariekoek".

Dit gebeurde toen Hes een bericht van de vicevoorzitter van de RvC voorlas, gericht aan hem. In dat bericht stelde Anbeek dat hij eerst het onderzoek naar de structuur van de club wilde uitvoeren, en pas daarna nieuwe leden wilde aantrekken voor de zwaar uitgedunde RvC van Ajax.

Tijdens de vergadering uitte Hes "snoeiharde kritiek" op de bestuursraad van Ajax. Volgens hem blinkt de raad "uit in het nemen van verkeerde beslissingen", verwijzend naar de recente vertrekkende leden Carolien Gehrels, Danny Blind en Hermine Voûte.