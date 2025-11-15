Kick-off
Geelen bevestigt: zoektocht naar nieuwe trainer geen topprioriteit
Meldingen
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Aandeelhoudersvergadering Ajax: 'Bestuurder beticht van lariekoek'

Arthur
bron: Het Parool
Johan Cruijff ArenA
Johan Cruijff ArenA Foto: © Pro Shots

Vrijdag ontstond er een 'felle woordenwisseling' tijdens de aandeelhoudersvergadering van Ajax. Dirk Anbeek, vicevoorzitter van de raad van commissarissen, kreeg het verbaal aan de stok met aandeelhouder en verenigingslid Lex Hes.

"Over een verandering van het bestuursmodel kwam het tot een felle woordenwisseling tussen Anbeek en aandeelhouder en verenigingslid Lex Hes", schrijft Het Parool, dat bij de vergadering in Amsterdam aanwezig was. Anbeek noemde Hes "lariekoek".

Dit gebeurde toen Hes een bericht van de vicevoorzitter van de RvC voorlas, gericht aan hem. In dat bericht stelde Anbeek dat hij eerst het onderzoek naar de structuur van de club wilde uitvoeren, en pas daarna nieuwe leden wilde aantrekken voor de zwaar uitgedunde RvC van Ajax.

Tijdens de vergadering uitte Hes "snoeiharde kritiek" op de bestuursraad van Ajax. Volgens hem blinkt de raad "uit in het nemen van verkeerde beslissingen", verwijzend naar de recente vertrekkende leden Carolien Gehrels, Danny Blind en Hermine Voûte.

Gerelateerd:
Fred Grim

'Fred Grim werd betrapt in de kroeg': "Zijn ze nu nog moe van"

0
Pierre van Hooijdonk

Pierre van Hooijdonk baalt van oud-Ajacied: "Het is gemakzucht"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Feyenoorder in Amsterdam flink mishandeld

VIDEO | Man met Feyenoord-shirt in Amsterdam in rolstoel gemept

0
Wout Weghorst

Weghorst krijgt veer in zijn reet: "Maakt er gewoon 15 tot 20"

0
Wim Kieft

Wim Kieft snapt niks van Ajacied: "Soms vind ik hem zó blind"

0
Rene van der Gijp en Johan Derksen

Gijp en Derksen lachen om Ajacied: "Hij is zó vol van zichzelf"

0
Alex Kroes en Marijn Beuker

"Marijn Beuker stond gewoon de AZ-opleiding naar Ajax te kopiëren"

0
John Heitinga

Even Tot Hier gaat viraal door Ajax-liedje: "Hij was zo slecht"

0
Valentijn Driessen en Jeroen Kapteijns

Driessen weet: "Hij is na afloop leeggelopen richting Makkelie"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 12 23 31
2 Feyenoord 12 19 28
3 AZ 12 7 24
4 Ajax 12 5 20
5 FC Utrecht 12 6 19
6 FC Groningen 12 0 19
7 NEC Nijmegen 12 9 18
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd