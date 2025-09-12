AD Voetbalpodcast
'Imagoschade voor Ten Hag': "Beetje vieze smaak van in de mond"
Meldingen
2025-09-02
Kasper Dolberg namens Ajax in 2019
OFFICIEEL | Ajax heeft beet en maakt transfer Dolberg wereldkundig
Kasper Dolberg met rugnummer 12 bij Anderlecht
BREAKING | 'Ajax akkoord met Dolberg en nadert deal met Anderlecht'
2025-09-01
Brian Brobbey
BREAKING | 'Brobbey is rond met Engelse club, vandaag keuring'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Aangehouden Musampa gewoon op bank Jong Ajax: "Treft de club ook"

Thomas
bron: ESPN
Kiki Musampa in actie met de Ajax Legends
Kiki Musampa in actie met de Ajax Legends Foto: © Pro Shots

Kiki Musampa zit vrijdagavond ‘gewoon’ op de bank bij Jong Ajax, ondanks de ophef die eerder deze week ontstond rondom hem. De assistent-trainer werd dinsdag aangehouden op verdenking van belastingfraude, maar mag zich inmiddels weer op vrije voeten begeven. Voor trainer Willem Weijs was er geen reden om hem buiten de selectie te houden voor het duel met Roda JC.

De oud-speler van onder meer Ajax, Atlético Madrid en Manchester City zou volgens Het Parool jarenlang inkomstenbelasting hebben ontdoken en daarbij de schatkist voor meer dan een ton hebben benadeeld. Bij zijn arrestatie werden zijn administratie en enkele luxe horloges in beslag genomen. Een dag later mocht Musampa naar huis, al bleef zijn boekhouder op dat moment nog vastzitten. Ondanks die ontwikkelingen, is de 48-jarige Amsterdammer sinds deze zomer actief als rechterhand van Weijs en neemt hij ook nu zijn plek in de dug-out weer in.

Trainer Weijs liet voorafgaand aan het duel met Roda JC weten dat de situatie ook binnen de club voelbaar is. "Het is een vervelende situatie, een privékwestie. Maar goed, het treft de club ook, want hij is werknemer van Ajax", zegt hij voor de camera’s van ESPN. Weijs roemt de openheid van zijn assistent. "Wat ik wel waardeer is dat hij zijn kant van het verhaal heeft gedeeld met ons als staf en ook met de spelers. Dat was wel iets dat wij belangrijk vonden."

De hoofdtrainer benadrukt dat het besluit om Musampa bij de wedstrijdselectie te houden, niet over één nacht ijs ging. "Daarna hebben we een goed gesprek gevoerd en gemerkt dat hij klaar was om hier bij te zijn. Dan was er voor mij ook geen enkele twijfel om hem erbij te hebben. Ook hij is een mens en hij is onderdeel van onze staf. Wij zijn verbonden met elkaar, dan heb ik hem er heel graag bij, natuurlijk", aldus Weijs.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Zet in op Ajax tegen PEC Zwolle!

Ajax speelt zaterdagmiddag de thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
André Onana baalt bij Manchester United

Amorim legt vertrek Onana uit: "Het is lastig uit te leggen..."

0
John Heitinga

Heitinga: "Het belangrijkste is dat hij nu niet gaat verslappen"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax wedstrijden Kiki Musampa Jong Ajax
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Bram van Polen

Bram van Polen enthousiast: "Het is wel echt een Ajax-spits"

0
Hakim Ziyech

Deze voormalig Ajax-spelers zijn nog transfervrij op te pikken

0
Aaron Bouwman in de Johan Cruijff Arena

ESPN noemt Ajax-talenten tussen deze 20 parels in de Eredivisie

0
Danny Koevermans

Koevermans reageert op 'verrassende' statistiek: "Had Ajax verwacht"

0
Valentijn Driessen

Driessen zeer fel: "Het lijkt gewoon helemaal nergens meer op"

0
Francesco Farioli emotioneel

Lied over Farioli viraal in Portugal: "Kunnen het niet geloven"

0
Erik ten Hag

Ten Hag-exit zorgt voor hilariteit: "Na drie dagen wilde hij weg"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
2 NEC Nijmegen 4 10 9
3 FC Utrecht 4 8 9
4 PSV 4 7 9
5 Ajax 4 4 8
6 AZ 3 4 7
7 PEC Zwolle 3 1 6
8 FC Groningen 4 0 6
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd