Aangehouden Musampa gewoon op bank Jong Ajax: "Treft de club ook"

Kiki Musampa zit vrijdagavond ‘gewoon’ op de bank bij Jong Ajax, ondanks de ophef die eerder deze week ontstond rondom hem. De assistent-trainer werd dinsdag aangehouden op verdenking van belastingfraude, maar mag zich inmiddels weer op vrije voeten begeven. Voor trainer Willem Weijs was er geen reden om hem buiten de selectie te houden voor het duel met Roda JC.

De oud-speler van onder meer Ajax, Atlético Madrid en Manchester City zou volgens Het Parool jarenlang inkomstenbelasting hebben ontdoken en daarbij de schatkist voor meer dan een ton hebben benadeeld. Bij zijn arrestatie werden zijn administratie en enkele luxe horloges in beslag genomen. Een dag later mocht Musampa naar huis, al bleef zijn boekhouder op dat moment nog vastzitten. Ondanks die ontwikkelingen, is de 48-jarige Amsterdammer sinds deze zomer actief als rechterhand van Weijs en neemt hij ook nu zijn plek in de dug-out weer in.

Trainer Weijs liet voorafgaand aan het duel met Roda JC weten dat de situatie ook binnen de club voelbaar is. "Het is een vervelende situatie, een privékwestie. Maar goed, het treft de club ook, want hij is werknemer van Ajax", zegt hij voor de camera’s van ESPN. Weijs roemt de openheid van zijn assistent. "Wat ik wel waardeer is dat hij zijn kant van het verhaal heeft gedeeld met ons als staf en ook met de spelers. Dat was wel iets dat wij belangrijk vonden."

De hoofdtrainer benadrukt dat het besluit om Musampa bij de wedstrijdselectie te houden, niet over één nacht ijs ging. "Daarna hebben we een goed gesprek gevoerd en gemerkt dat hij klaar was om hier bij te zijn. Dan was er voor mij ook geen enkele twijfel om hem erbij te hebben. Ook hij is een mens en hij is onderdeel van onze staf. Wij zijn verbonden met elkaar, dan heb ik hem er heel graag bij, natuurlijk", aldus Weijs.